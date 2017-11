Guillermo Ochoa está feliz en Bélgica, pero sabe que en México no gusta su decisión. El guardameta consideró que muchos mexicanos no comprenden aún su determinación de fichar por el Standard de Lieja. “Muchos mexicanos aún no entienden mi elección y no dudan en criticarlo. Pero para mí, hablar sin conocer, nunca es bueno”, explicó.