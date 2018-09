Memo Ochoa revela que la burocracia evitó su fichaje con Nápoles

Lieja, Bélgica.

En una entrevista con Les Sports Plus, "Memo" contó que el traspaso se atoró en las "oficinas", pero que estaba feliz pese a todo.



"No estoy decepcionado porque no tuvo nada que ver con mi calidad. Es algo que se quedó atorado en las oficinas. De mi parte estoy contento con mi calidad y de lo que dice la gente de mí porque trabajo fuerte cada día", dijo.



Sobre la posibilidad de emigrar en el futuro, indicó que solamente se enfoca con el equipo belga.



"Es parte del pasado, estoy concentrado en el Standard y no sería profesional de no ser así. Es algo que no está en mis manos, tengo que seguir trabajando para tener ese tipo de oportunidad de nuevo", mencionó.



Este jueves, el Standard de Lieja iniciará su camino en la UEFA Europa League contra el Sevilla, en hostilidades del Grupo J, y para dicho partido convocó al mexicano.



"Memo" Ochoa debutará en la Liga Europea después de vivir ocho campañas en el futbol del viejo continente, pero con clubes que poco lucharon por estar en la parte de arriba de la clasificación en sus respectivas competiciones domésticas.