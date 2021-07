Memo del Bosque recuerda el día que Sammy se perdió en Cancún

Memo del Bosque, quien le dio su primera oportunidad en televisión, en el programa "El calabozo", recuerda aquella vez en la que Sammy desapareció.

"Fuimos a Cancún a grabar algo de 'El calabozo' y nos fuimos todos en avión; de regreso ya todos en el aeropuerto para salir y Sammy no aparecía, yo estaba muy preocupado", recuerda.

Alguien de producción dijo: "no es que como que tenía miedo de estar volando, no sé qué, total que le pedimos a gente de producción que se quedará pero pues no apareció en dos días, hasta que apareció en México, que se había venido en camión porque le había dado miedo el vuelo de ida y no quería volver a hacerlo".

Quizá en aquel vuelo de ida realmente encontró a la "muchacha muy bonita" de la que habla en su canción, pero al volver prefirió tomar sus propias decisiones.

Y así es como Sammy Pérez destacaba, por su convicción y perseverancia, demostrando que a pesar de tener un problema de lenguaje era buen actor, compositor y comediante, pero sobre todo buen amigo. Del bosque lo recuerda por su naturalidad y bondad.

"Lo guardo en la memoria como un ser de luz, especial, que expresaba sus deseos, sus pensamientos, su creatividad a su manera y como alguien que nos dio entretenimiento y diversión con su bondad y alegría".

El productor espera haber contribuido en la vida de Sammy a darle un impulso para destacar sus habilidades y con ello obtener un trabajo. Lamenta que haya tenido que partir a causa del virus mundial, pero reconoce que hasta en eso Sammy dejó una lección, de que no hay que bajar la guardia. Envía condolencias a su familia y espera que su compañero y amigo se haya encontrado con Diosito, como él mismo describió la muerte en una escena.

"Ya se nos adelantó, ya pasó a mejor vida, ya está mejor allá en el cielo, con los ángeles, con Diosito, ya está en una vida celestial, esta mejor que aquí. Allá ya no le duele nada, va a estar mucho mejor con vida celestial, una vida donde ya no hay dolores, allá vamos a pisar gloria, mucho mejor que una vida terrenal", dijo Sammy Pérez en la película "No se aceptan devoluciones".