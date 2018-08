Melanie Griffith habla de su soltería

Melanie Griffith lleva una época algo alejada del foco. La actriz lleva un tiempo alejada de los platós y solo se deja ver de vacaciones o con alguno de sus hijos en estrenos de cine. Además, su separación de Antonio Banderas, que se dio a conocer hace ya cuatro años, ha hecho que tampoco sea tan frecuente verla en España como era desde los noventa.

Sin embargo, ahora Griffith ha vuelto a saltar a la palestra a causa de una sesión de fotos que ha realizado para el número de septiembre de la revista InStyle en su edición estadounidense.

El reportaje, titulado Boss Lady (que podría traducirse como "La Señora Jefa"), lo ha enseñado en sus redes la propia Griffith, agradeciendo a la directora de la publicación, Laura Brown, que la incluyera en el número de septiembre de la revista, el más importante del año. "Además, ha tenido la amabilidad de publicarlo el día de mi cumpleaños", contaba en su cuenta, junto a una foto del reportaje. Su cumpleaños fue el pasado 9 de agosto, cuando sopló 61 velas.

En la imagen se la ve en un despacho, con un top negro, una falda roja y los pies, en unos zapatos de tacón y charol negro, sobre la mesa. La imagen está algo lejos, pero llama la atención el cambio de su rostro tal y como se ha conocido a lo largo de los años.

Sin embargo, la fotografía que llama más poderosamente la atención es la de una Griffith más de cerca, con un vestido negro de escote corazón, mirando fijamente a la cámara. En ella, el rostro de la actriz de Armas de mujer es muy distinto del conocido por el gran público.

En la imagen aparece con los labios más finos, los ojos más redondos y la nariz (que ya había sufrido cambios en los últimos meses) mucho más puntiaguda. Los cambios —ya sean a causa del maquillaje, de la luz, del retoque digital o del bisturí— son evidentes. También en el propio reportaje aparece en alguna imagen donde es difícil reconocerla como la Melanie Griffith de las pantallas que el gran público ha conocido en los 80 y 90.

En el texto que acompaña a la fotografía, la actriz —que se ha casado cuatro veces, dos de ellas con Don Johnson— asegura que está soltera y que no le importaría conocer a alguien, pero que no busca otro matrimonio.

"Después de tomarse un tiempo apartada para cuidar de sus hijos, la sirena de Hollywood Melanie Griffith está soltera, sexi y lista para el próximo acto. Pero ¿se atrevería con una aplicación para ligar?. "No, por Dios. Tinder o algo sería sería muy hortera, me parece", cuenta con una sonrisita de autosuficiencia", arranca el pie de foto, para seguir "Creo que puedo encontrar a alguien por mí misma. Pero si tú conoces a alguien, por favor, dímelo'.

Quizá busque el amor, pero no el matrimonio de nuevo. "Creo que ya no es importante para mí. Pero especialmente si tienes 60 años, cuatro hijos y estás viviendo la vida que siempre has querido. Entonces, ¿para qué casarse? Sí, me enamoraría, tendría un romance, una relación, pero no lo he tenido. Sigo buscando. He tenido un par de amantes pero no una relación".

En la otra imagen del reportaje, que también muestra InStyle algo más cerca, la actriz también habla de feminismo y del movimiento #MeToo. "Sabía que nunca jamás permitiría que alguien se aprovechara de mí. Y yo era estúpida. No digo que esas chicas sean estúpidas, pero yo estaba al tanto de que eso era posible", relata. "Era una tipa dura. No haría nada que no quisiera hacer".