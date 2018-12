Melania Trump niega problemas en su matrimonio

MelaniaTrump no se prodiga en declaraciones desde que es la primera dama de EE UU pero en las últimas horas ha hecho una excepción y ha concedido una entrevista a la cadena conservadora de televisión Fox News en la que critica los "chismes" sobre su relación con el presidente de los Estados Unidos y dice que no tiene" ningún problema en su relación".

"Diría que los oportunistas usan mi nombre o a mi familia, desde comediantes hasta periodistas y actores, escritores", ha dicho Trump a Fox News cuando se le preguntó qué había sido lo más difícil de ser primera dama. ¿Duele?, le dijo el presentador. "No duele. El problema es que ellos están escribiendo la historia y no es correcta", respondió."Les gusta enfocarse en las habladurías y me gustaría... enfocarme en la sustancia, en lo que hacemos, no solo en tonterías", explicó.

Su ausencia durante las últimas elecciones, su viaje en solitario a África, su lejano beso en los salones del Elíseo o su vestido amarillo como La Bella y la Bestia son algunos de los temas que en las últimas semanas han sido objeto de atención. La primera dama asegura que deplora la especulación de los medios de comunicación en torno a su matrimonio. "Escriben historias que no son ciertas", sostiene.

Melania Trump también parece favorable a la idea de que su marido opte a un segundo mandato. "El país está mejor que nunca", ha dicho. "Quiero que él continúe también ". También ha asegurado que "disfruta" de su vida en la Casa Blanca.

Sobre su papel en el futuro anunció: "Hago lo que creo que está bien. Sé que recibiré críticas del público o de los medios, pero haré lo que es correcto y lo que crea que está bien para el país y para el pueblo. Quiero mantenerme fiel a mí misma".

Pero Melania Trump es uno de los grandes misterios de los casi dos años de presidencia del mandatario republicano. Como todas sus predecesoras, es objeto de un escrutinio constante sobre qué hace y dice. Ella misma parece alimentarlo, por ejemplo cuando en junio pasado llevó una chaqueta con la leyenda "Realmente no me importa. ¿A ti?" durante su viaje a Texas para conocer a familias de inmigrantes que habían sido separadas por una polémica directiva del Gobierno. Sus comienzos como primera dama han sido convulsos: no se mudó inicialmente a la Casa Blanca, tuvo que ser operada del riñón y su primera iniciativa de calado, contra el ciberacoso, parece una ironía dados los constantes ataques de su marido, a través de Twitter, contra la prensa y sus rivales políticos.

La primera dama apenas ha concedido entrevistas, aunque se ha esforzado en marcar un perfil propio cuando lo ha considerado conveniente. Lo hizo en octubre cuando las supuestas infidelidades de su esposo salieron a flote y concedió una entrevista a la ABC. En ella reconoció que le han hecho daño las acusaciones de infidelidad de Trump. "No siempre es cómodo, por supuesto, pero sé lo que es correcto y lo que es incorrecto, y lo que es cierto y no cierto", explicó. Y en otro momento subrayó: "Soy muy fuerte y sé cuáles son mis prioridades".