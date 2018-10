Melania pide a Trump que deje su teléfono

El Cairo, Egipto

Melania Trump dice que en ocasiones le ha pedido al presidente que deje su teléfono. Y que no siempre está de acuerdo con sus tuits.

La primera dama de Estados Unidos habló brevemente con la prensa el sábado al final de una gira de cuatro días por cuatro países de África. En ese momento visitaba el sitio arqueológico de las pirámides y la Gran Esfinge de Egipto.

Frente a la Esfinge, la señora Trump dijo que expresa claramente sus opiniones a su esposo.

"No siempre estoy de acuerdo con lo que tuitea", dijo en un inusual intercambio espontáneo con la prensa. "Y se lo digo. Le doy mi opinión sincera y mi consejo sincero. Y a veces me escucha y a veces no. Pero tengo mi propia voz y mis opiniones y es muy importante para mí expresar lo que siento".

Cuando se le preguntó si alguna vez le dice que deje su teléfono, rió y dijo, "sí".

La primera dama arribó a Egipto el sábado desde Kenia. Se reunió con el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi y su esposa Entissar Mohameed Amer antes de dirigirse a la vecina Giza para ver las pirámides y la Esfinge, donde Estados Unidos participa de los trabajos de conservación.

La primera dama dijo que su gira por Ghana, Malawi, Kenia y Egipto fue "extraordinaria" y expresó la esperanza de que la gente hable sobre su visita y no tanto sobre la ropa que usa.