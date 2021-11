Mel Gibson dirigirá Arma Mortal 5

La esposa de Donner, Lauren Schuler Donner, producirá la película junto con Dan Lin a través de la compañía Rideback. Jonathan Eirich de Rideback y Derek Hoffman de The Donners 'Company serán los productores ejecutivos.

Durante un evento en Londres Gibson dejó caer que asumiría las funciones de director, cumpliendo los deseos del difunto Donner. "Estaba desarrollando el guion y lo hizo bastante bien. Y me dijo un día: 'Escucha chico, si me muero, tú lo harás'. Y yo contesté: 'Cállate'", contó Gibson a The Sun. "Falleció, pero me pidió que lo hiciera y, en ese momento, no dije nada. Se lo dijo a su esposa, al estudio y al productor. Así que dirigiré a quinta", agregó.

La primera cinta de Arma Mortal se estrenó en 1987, dando un impulso a las carreras de Gibson y el guionista Shane Black. Gibson interpretó al detective Martin Riggs, mientras que Danny Glover se metió en la piel de Roger Murtaugh. Los protagonistas participaron en las tres películas posteriores, lanzadas en 1989, 1992 y 1998.

Las cuatro cintas estrenadas hasta ahora de la franquicia recaudaron 952 millones de dólares en todo el mundo y dieron pie a una serie de televisión de Fox que duró tres temporadas.