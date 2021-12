¡Mejor...imposible!

Sus protagónicos en las películas La Purga por Siempre y Army of the Dead (esta, de Zack Snyder) confirman que Ana de la Reguera brilla en Hollywood , pero ella siempre pensaba en México cuando apostó por una carrera internacional.

ESTRENOS

Este año, la actriz estrenó títulos de relieve, rodó con Estrada ¡Que Viva México! y la semana pasada terminó de grabar las próximas dos temporadas de su serie, Ana, donde funge como showrunner y protagonista, lo cual ilustra su ambición por desarrollar su carrera sin olvidarse de su tierra.

"Seguir como estoy me haría feliz, teniendo este equilibrio entre mi País y Estados Unidos, hacer mis proyectos y trabajar con gente que admiro. Eso es lo que estoy haciendo, y la neta es que no me puedo quejar", valoró la artista, en entrevista telefónica.

INTERNACIONAL

"Trabajar en otros países con actores de diferentes nacionalidades me da mucha satisfacción también porque no me quiero limitar, pero los mejores papeles para mí siempre van a ser en español y en mi País. Soy mexicana, de aquí soy".

La actriz, de 44 años, recuerda la felicidad en el 2000 por el éxito de la telenovela Todo por Amor y el estreno de Por la Libre, que la dieron a conocer.

También se sintió confiada por la respuesta que obtuvieron Ladies´ Night (2003) y Nacho Libre (2006), pero en medio ha vivido momentos en que las producciones donde participa no son las más vistas.

SE SIENTE PLENA

"Todos los frutos de mi trabajo de tantos años se ven reflejados en este momento de mi carrera y también personalmente. Me siento mucho más segura de quién soy, de lo que quiero hacer, soy feliz con lo que hago. Es uno de los momentos más plenos.

"Pero con la madurez lo disfrutas de una manera diferente. Antes piensas que siempre va a ser así, luego te das cuenta que tener una carrera constante es lo más difícil, que sigas siendo relevante al pasar los años", compartió.

Al pensar en sueños futuros, la actriz bromea con el de no volver a audicionar, pero no suena descabellado, pues ella ahora es cabeza de proyectos e incluso Luis Estrada le ofreció el papel directamente.

"He seguido la carrera de Luis desde que empecé la mía, me enamoré cuando vi La Ley de Herodes, la tenía en DVD. Cuando vi El Infierno me dio coraje porque pensé: ´¿Por qué no me dio la oportunidad de verme, de considerar si podía trabajar con él?´.

"Cuando recibí la invitación, las fechas se cruzaban con Ana, pero moví toda mi producción porque era mi sueño. Han sido de los meses más felices de mi vida", afirmó.

CIERRA COMO CAPITANA

Ana de la Reguera tomó como un regalo los 10 días que estuvo en Veracruz para filmar las próximas dos temporadas de su serie, que escribió, produjo y protagonizó con cariño para sus raíces.