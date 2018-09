Mejorarán seguridad ´Estaciones Seguras´

Ya se están construyendo algunos de ellos, tengo entendido que por ejemplo la antigua carretera de Los Rayones que ya están ahí en un inicio de construcción´ . José Luis Martínez Portilla, director de Turismo

Cd. Victoria, Tam.- Las 36 estaciones carreteras que serán colocadas en las principales vías terrestres que cruzan el estado aumentarán la confianza para viajar por la entidad, aseguró el director de Turismo, José Luis Martínez Portilla, luego de que el comisario de la Policía Federal, Manuel Rojas Calvo, reveló que habían aumentado los asaltos en la rúa Victoria-Monterrey.

"Tengo entendido que era en la carretera Victoria-Monterrey donde se está detectado ese asunto; de parte de Gobierno del Estado solamente queda reforzar y ver bien esos puntos", dijo Martínez Portilla y agregó que a pesar de esa situación el flujo carretero a través del estado se sigue manteniendo; "seguimos recorriendo las carreteras y no hemos detectado lo que la Policía Federal estaba comentando, pero no es de que no lo queramos ver".

Una de las medidas para reducir la incidencia delictiva en las carreteras es la colocación de 36 ´Estaciones Seguras´ a lo largo de las carreteras federales y estatales de Tamaulipas; este proyecto fue contemplado en el Presupuesto de Egresos 2018 y representará una inversión de cien millones de pesos.

Martínez Portilla dijo que en coordinación con corporaciones como la PF se debe de determinar cuáles son los puntos en donde amerite la colocación de las Estaciones Seguras.

"Estamos trabajando con la Secretaría de Obras Públicas de la mano para ir detectando esos puntos, ya tienen algunos acuerdos con algunos propietarios de por ejemplo gasolineras, para que se concluyan esos puntos y algunos otros son paradores que también están destinados para eso".

Y agregó: "ya se están construyendo algunos de ellos, tengo entendido que por ejemplo la antigua carretera de Los Rayones que ya están ahí en un inicio de construcción".

Finalmente el director de Turismo consideró que es un alivio observar presencia tanto de la Policía Federal como de la Policía de Auxilio Carretero en las principales vías carreteras; "siempre es un alivio saber que estamos protegidos de esa forma", afirmó.