Mejorarán red de agua potable

Cd. Victoria, Tam.- La higiene y la limpieza son esenciales para combatir la pandemia del Covid-19 en esta crisis sanitaria, por lo que en toda la zona centro de esta capital el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el gobierno municipal impulsan la obra para cambiar la tubería de la red, mejorar la distribución del agua potable y que sea asequible para los ciudadanos.

Paralelo a esta acción en conjunto con el coordinación con el gobierno local y Comapa Victoria se realizan trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora local.

Por disposición del gobernador, el estado de Tamaulipas está alineado al Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo documento se denomina "Transformar Nuestro Mundo".

En este ámbito, todos los esfuerzos están concentrados en favor del agua limpia, el saneamiento y lograr que este recurso sea asequible para todos, trabajando en estrecha coordinación la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), el gobierno municipal y la Comapa local.

Para beneficiar a miles de usuarios el compromiso del Gobierno de Tamaulipas es contribuir con estos programas y acciones a mejorar la distribución del agua potable, lo que en esta etapa coadyuvará a intensificar el combate al Covid-19.

Por ello trabajan juntos el Gobierno de Tamaulipas, el Gobierno municipal y la Comapa Victoria, dando respuesta a las necesidades de la población.

Derivado de lo anterior, el director general de la CEAT, Luis Javier Pinto Covarrubias, previa coordinación con el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, realizó la supervisión del cambio de la tubería en la zona centro de Cd. Victoria y trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora local.

En este ejercicio 2020 el gobernador de Tamaulipas se destinó una inversión estatal directa sin precedentes en apoyo a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, lo que aunado a los recursos y esfuerzos del gobierno local permite ampliar y fortalecer el programa de obras en beneficio de la ciudadanía.

´No circula´ sin multas

La secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, aclaró que dentro del "doble no circula", en una primera etapa no habrá sanciones para la comunidad, ya que no es una medida de recaudación.

El "no circula" aplica el lunes a placas con terminación 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; y viernes 8 y 9. Si la placa termina en letra se toma en cuenta el número anterior a la misma. Los sin placas no circulan.

Explicó que la intención es disminuir la movilidad en las principales ciudades en donde se tiene el mayor número de casos de Covid-19 como es Matamoros, Reynosa, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Río Bravo.

Comentó que los vehículos de aquellas empresas que son consideradas como esenciales, así como la de los trabajadores de las mismas, podrán circular libremente considerando lo anterior, pero el resto de la población sí tendrá que acatar las disposiciones con la finalidad de evitar menos movilidad en dichos municipios.