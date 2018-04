Mejora el estado del exespía ruso envenenado

El ex espía ruso Sergei Skripal está respondiendo bien a un tratamiento médico y ya no está condición crítica un mes después de haber sido envenenado con un agente neurotóxico, informó el viernes una autoridad médica británica. El envenenamiento de Skripal y su hija, hace un mes, provocó una crisis diplomática entre Rusia y las potencias occidentales.



Ambos fueron hospitalizados desde que los hallaron inconscientes en un banco de parque el 4 de marzo y pasaron semanas inconscientes y en estado crítico.



Las autoridades británicas acusan a Rusia de exponerlos a un agente neurotóxico de tipo militar de la era soviética, lo que ha sido negado por el Kremlin.



La doctora Christine Blanshard, directora médica del Hospital Distrital de Salisbury, dijo que el ex espía de 66 años responde bien al tratamiento, mejora rápidamente y su estado ya no es crítico. Su hija, Yulia Skripal, de 33 años, está consciente y estable, añadió.

La televisión estatal rusa emitió el jueves una grabación de lo que dijo era una llamada telefónica de Yulia a su prima Viktoria Skripal en Rusia, en la cual dijo que recibiría el alta del hospital en poco tiempo.



Blanshard dijo el viernes que Yulia puede anticipar el día en que se encuentre lo suficientemente bien para abandonar el hospital, pero que la fecha de su alta eran puras conjeturas.



El incidente ha enfriado las relaciones entre Rusia y Occidente, con una inédita ola de expulsiones de diplomáticos, incluso en lo peor de la Guerra Fría.



Gran Bretaña, Estados Unidos y una veintena de aliados británicos han expulsado a más de 150 diplomáticos rusos y Moscú ha respondido de la misma manera.



Rusia convocó el jueves a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el caso Skripal. El Embajador ruso advirtió a Londres que estaba jugando con fuego y aseguró que Rusia era víctima de una campaña difamatoria apresurada, desprolija y malintencionada.



El viernes, el canciller ruso Serguei Lavrov reiteró que Rusia debe presentar las pruebas que posee en el caso.



En un viaje a Bielorrusia, Lavrov dijo que las autoridades británicas se han embarcado en esfuerzos para apoyar su posición, que calificó de indefendible, en lugar de presentar las pruebas.



Dijo que Gran Bretaña y sus aliados occidentales se equivocan si esperan que Rusia confiese a pecados que no cometió.