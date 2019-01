Mejor y peor del cine

Ciudad de México.

Adriana Fernández y Rafael Aviña, los críticos de cine , comparten cuáles son para ellos las cinco mejores películas del año, además de su top 5 de las menos favorecidas.

En el caso de Aviña, prefirió centrarse sólo en cine mexicano.

Adriana Fernández

Lo mejor

1. Roma (Alfonso Cuarón)

"Alfonso nos brinda un proyecto increíblemente íntimo; filmada en blanco y negro, es su película más personal. Una cinta autobiográfica que captura su infancia. Y para ello, utiliza candidez, elegancia y talento. Imposible, olvidarla".

2. Nace una Estrella (Bradley Cooper)

"Cooper ventila un relato que ya se ha contado, imprimiéndole un sello fresco y desarrollando muy bien a sus personajes, para los que ha escrito buenos diálogos. La trama nos atrapa. y los protagónicos llenan literalmente la pantalla".

3. Isla de Perros (Wes Anderson)

"El director logra conectar con la audiencia, por medio de una historia pintoresca y divertida que nunca se percibe sofisticada y, sobre todo, con personajes tan encantadores como vulnerables, que nos echan un lazo al corazón".

4. El Hilo Fantasma (Paul Thomas Anderson)

"Todas las parejas son un misterio, pero en esta cinta es incluso más complejo; un filme con tantas capas, gestos y miradas, que te deja rumiándola por días. De lo mejor de Anderson y un muy digno adiós al extraordinario Daniel Day Lewis".

5. Paddington 2

(Paul King)

"Tiene el encanto de una trama sencilla pero bien hilada, con un dejo de historia a la antigüita, en la que se balancean, en partes perfectas, un muy buen humor inglés con una serie de aventuras. Pero lo mejor es su apuesta por la cordialidad. Dice el osito: 'If we're kind and polite, the world will be right'".

Lo peor

1. ¿Quién mató a los Puppets? (Brian Henson)

2. La Sirenita (Blake Harris y Chris Bouchard)

3. Un Viaje en el Tiempo (Ava DuVernay)

4. Rampage: Devastación (Brad Peyton)

5. Operación Red Sparrow (Francis Lawrence)

RAFAEL AVIÑA

Lo mejor

1. Hasta los Dientes (Saúl Arnaut)

"Resultó un filme valiente emotivo y de enorme denuncia crítica".

2. Roma (Alfonso Cuarón)

"Más allá de su perfección técnica y su capacidad para mostrar el horror social del cual hoy es el pan de cada día, generó un impacto mayúsculo en un público alejado del cine nacional y rescató salas y circuitos culturales de la tumba".

3. La 4a Compañía (Amir Galván y Mitzy Arreola)

"Una vigorosa denuncia del sistema penal mexicano de enorme solvencia narrativa".

4. Sueño en Otro Idioma (Ernesto Contreras)

"Filme de enorme sensibilidad para retratar la amistad masculina y una historia de amor fallida".

5. En empate El Vigilante (Diego Ros) y Mente Revólver (Alejandro Ramírez)

"Categorías sobre la violencia y el cinismo actual en que vive y vivirá el País desde la perspectiva de filmes independientes".

Lo peor

1. Tuya, Mía... Te la Apuesto (Rodrigo Triana)

2. Plan V (Fez Noriega)

3. Inquilinos (Chava Cartas)

4. Hasta que la Boda Nos Separe (Santiago Limón)

5. Mi Pequeño Gran Hombre (Jorge Ramírez Suárez)

LO PEOR. La Sirenita, Inquilinos, Rampage: Devastación y Mi Pequeño Gran Hombre.