Mejía Barón no acepta el galardón en Salón de la Fama

No hubo poder humano capaz de convencer a Miguel Mejía Barón para que aceptara su galardón como nuevo investido del Salón de la Fama del Futbol.



Ricardo Ferretti, Bora Milutinovic y Luis García dieron sus razones para que Mejía Barón se hiciera presente anoche en Pachuca.

"Sabes que eres un hermano mayor para mí. Eres la persona que me ayudó a lograr en México ese poquito que he logrado.

"Te felicito, mereces esto más que nadie. Hablar de ti siempre me da mucho sentimiento, por lo que nosotros somos. Te lo mereces más que nadie, dijo el Tuca en un mensaje proyectado durante la ceremonia.

Pese a no aceptar el galardón, Mejía Barón ingresó como una leyenda más al Salón de la Fama del Futbol, no sin antes expresar sus razones por las que considera que no merece dicho premio.

"Si fui nominado debe ser por algo que se considera positivo, pero yo sé que han existido cosas que no son positivas en mi andar y creo que no merezco ningún premio individual. Yo soy parte siempre de un equipo", sentenció Mejía Barón.