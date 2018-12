"Meghan Markle solo quiere ser más y más importante": Piers Morgan

Piers Morgan es uno de los rostros más populares de la televisión de Reino Unido. Conocido tanto por su programa matinal Good Morning Britain como por sus salidas de tono, ha sabido crecer en los círculos sociales y codearse con algunos de los miembros más destacados de la sociedad británica. Entre ellos, con Meghan Markle. Aunque ahora esa (siempre supuesta) amistad haya acabado de un modo más abrupto de lo que ambos hubieran imaginado.

Al parecer, el presentador y la exactriz fueron amigos desde antes de que ella entrara a formar parte de la familia real británica, siempre según la versión de Morgan. Él asegura que la conoce desde hace año y medio (es decir, antes de su compromiso con Enrique), que contactaron a través de un mensaje directo de Twitter, que ha publicado convenientemente, y que quedaron para tomar algo en Londres. Y que todo ocurrió, precisamente, pocas horas antes de que Markle conociera a Enrique. Sin embargo, ahora esa brevísima amistad está rota, afirma: "De repente, ¡bang!, conoció a alguien más importante y cortó la relación inmediatamente y sin avisarme. Nunca volví a saber de ella".

Si Markle ya no le da información y se mantiene al margen de los medios y de supuestos amigos que hablan de más —principalmente por pertenecer a la familia real británica y estar obligada a mantener silencio—, es probable que las cosas se hayan enfriado entre ellos. Una discreción que no estaba, obviamente, obligada a guardar cuando era simplemente una actriz. Pero Morgan prefiere calificarlo de "la vieja escalera de ascenso social": "Una vez arriba, ya queda fuera de mi órbita. Y todo lo que he visto desde entonces, y ya lo siento, me huele a actriz, a una actriz de Hollywood aprovechando su oportunidad y actuando hasta llegar la cima".

Morgan se queja de la falta de amistad y comprensión por parte de Markle... a la vez que está sacando a la luz buena parte de los trapos sucios de la duquesa de Sussex. Tal y como ha ido contando a otros colegas y en platós de televisión, Meghan está dejando de lado a sus amigos tras contraer matrimonio con el príncipe Enrique, séptimo en la línea de sucesión al trono. Según el célebre presentador, la duquesa es "desconcertante", tiene "un comportamiento errático" y desde hace un tiempo "no resulta agradable" y abandona a sus amigos.

"Solo quiere ser más y más importante", asegura el presentador. "Ahora está donde siempre ha querido: está casada y su príncipe y ella son los mejores amigos de los Clooney y de Michelle Obama. Y mientras, su pobre y arruinado padre está solo y enfermo en México". El presentador también la ha comparado con su cuñada, Kate Middleton, asegurando que esta es "más hogareña" y "amable".

"Me da miedo el patrón que sigue Meghan", ha explicado el presentador en su show mañanero. "Que si cortó toda relación con el exmarido de repente, que si prohibió el acceso a su familia, que si ha cortado con el padre, o conmigo, aunque yo esté un nivel muy inferior... Es un poco de abandonarte y desaparecer", ha contado el presentador, tal y como recoge el diario The Sun. De hecho, cuando una compañera le preguntó cómo había sido la situación entre ellos, cómo habían roto su supuesta amistad, él aseguró que su "única queja es que fue todo de un modo muy brutal".

Sin embargo, Morgan no deja pasar su oportunidad para asegurar que por supuesto que perdonaría a la duquesa y que le encantaría hacer las paces con ella, y hasta la ha invitado a su fiesta de Navidad. Una invitación que, dada su situación y compromisos personales, ella probablemente decline. Algo que le servirá a Morgan para poder echar más leña al fuego en las próximas semanas.