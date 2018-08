Megaesfuerzo para ayudar a escolapios. Los dotan de útiles escolares

Edinburg, Tx. - Conscientes de la necesidad, empresas, instituciones y ciudadanos se han unido en un megaesfuerzo para dotar de útiles escolares y material de aprendizaje a menores de las comunidades de Edinburg y Elsa.

Con esta campaña, en la que participan el legislador estatal Terry Canales, el Doctors Hospital at Renaissance, AT&T, Pepsico, Walmart, and A Vision For You Help Center, entre otros proporcionará materiales de aprendizaje para los estudiantes atendidos por la Autoridad de Vivienda de Edinburg el viernes 17 de agosto, y el sábado 18 a los estudiantes que viven en Elsa.

Canales representa gran parte de Edinburg y toda la comunidad de Elsa en la Cámara de Representantes.

"Como dice el famoso refrán, 'No es de donde vienes, sino a donde vas, es lo que cuenta', y una sólida educación garantizará a nuestros estudiantes un gran futuro", dijo J.D. Salinas, Director de Asuntos Externos en A&T en San Antonio. "Una de las lecciones más importantes que queremos que estos jóvenes aprendan es que son el tesoro más valioso para nuestra sociedad, y estamos aquí para ayudarlos de todas las formas posibles".

En Elsa el evento tendrá lugar en el City Hall, ubicado en 102 Diana Street, de 10:00 a 13:00 horas. El estudiante debe estar presente y acompañado por un adulto, y deben presentar un recibo para demostrar la residencia en la ciudad.

Walmart, la Ciudad de Elsa, la Corporación de Desarrollo Económico de Elsa y Rotary International están patrocinando la donación de suministros escolares locales.

"Muchas familias simplemente no tienen recursos suficientes para proporcionar adecuadamente los útiles escolares necesarios para sus hijos", reflexionó el legislador estatal. "Es muy costoso para todas las familias preparar a sus hijos para el año escolar. Pero a través del amor y el cuidado que nuestros residentes y empresas tienen para nuestras comunidades y para nuestros jóvenes, estos actos de bondad son inversiones en todo nuestro futuro y bienestar".

Durante los últimos tres años, más de 2 mil mochilas con útiles escolares han sido donadas a estudiantes del Distrito 40.

Este es el cuarto año consecutivo en que Canales ha llevado a cabo entregas de útiles escolares para estudiantes en su distrito legislativo, que también incluye a Faysville, La Blanca, Linn, Lópezville, McAllen, Pharr, San Carlos y Weslaco.

Este año, cada estudiante recibirá una mochila aprobada por los distritos escolares, conteniendo suministros como: lápices, carpetas, cuadernos, pañuelos, barras de pegamento, borradores, estuche para lápices, reglas, lápices de colores y crayolas.

"Una sociedad se juzga por como trata a sus miembros más vulnerables. Si tiene la capacidad de ayudar a su comunidad, debe hacerlo", continuó Canales. "En el sur de Texas, representamos los ideales más nobles de nuestra gran nación".