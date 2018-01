¡Megacarambola en Saltillo! Chocan 40 vehículos

Saltillo, México.- Fuentes de la Policía Municipal informaron que cerca de las 21:30 horas, se presentó una carambola donde participaron unos 40 vehículos, sobre el puente de Luis Echeverría y Nazario Ortiz Garza.



Al lugar acudieron ambulancias de Cruz Roja, ante la posibilidad de que hubiera personas lesionadas.



Con una temperatura de 3 grados bajo cero y caída de hielo, la Policía Municipal de Saltillo informó a las 21:38 horas de este martes, que todos los puentes de la ciudad se encontraban cerrados a la circulación.



A través de su cuenta de Twitter, Seguridad Pública Municipal pidió a la ciudadanía que, de no ser necesario, no salgan a las calles y se mantengan al pendiente de reportes oficiales.



"No utilice los puentes en estos momentos, puede utilizar calles laterales, conduzca con precaución, guarde distancia prudente entre auto y auto", informó.



Minutos más tarde reiteró que ninguno de los puentes de la ciudad era apto para la circulación vehicular.

"Todos los puentes se encuentran cerrados a la circulación vehicular, utilice calles laterales, siga indicaciones de autoridades".