Medio siglo en la actuación

15 AÑOS DE “VECINOS”

Noticia Relacionada Juicio político de Trump iniciará en febrero

Con orgullo, dice que no recuerda que temporada de Vecinos está grabando, “debe ser la séptima u octava”, pero confirma que ya están realizando dos entregas más para 2020.

Afable, pero con pasión, dice estar muy contento con dicha serie, “un programa de comedia sana, que une a la familia. No todo el público quiere albures o violencia, la diversidad es muy importante. Nunca pensamos que la emisión llegaría a cumplir 15 años, ha sido una sorpresa muy agradable”.

Y recordó que cuando audicionó para el programa, entre los candidatos a personificar al bonachón “Arturo”, estaba Sergio Corona, quien ya había hecho un piloto. “Que me hayan escogido a mí fue una gran satisfacción, porque admiro mucho a Sergio, quien además me ha felicitado por mi trabajo”, comentó Suárez.

ENTRAÑABLE

PERSONAJE “PEGGY”

Cuando el actor platicó del entrañable personaje de la pájara “Peggy”, no puede evitar entonar el clásico “de la vida y el amor”, y es como tener enfrente a pajarraco amarillo echando una porra. Y dice riendo “nunca me imaginé que el personaje llegara a estas alturas”.

Contó que se topó con el personaje cuando Humberto Navarro, productor de La Carabina de Ambrosio, creador de “Peggy”, al cual además personificaba en el programa, le pidió sustituirlo porque Emilio Azcárraga lo había nombrado ejecutivo de la televisora.

Suárez entró a La Carabina en 1979 y desde entonces no ha dejado de portar la botarga de “Peggy”. “Incluso tengo el disfraz en mi casa, aunque los derechos del personaje pertenecen a la televisora”.

Como anécdota, Suárez platicó que el personaje nació como una ocurrencia de Humberto Navarro. “En un viaje a Estados Unidos, su esposa en aquel entonces, Lila Deneken, vio una máscara de un pájaro y se la compró a su marido. Así se le ocurrió, casi como una broma, construir al personaje. Fue tal el éxito, que no lo podían sacar del programa y me invitó a hacerlo”.

EL GATO QUE

TRASCENDIÓ AL ACTOR

De inmediato se trasladó al tiempo en que interpretó a otro personaje que se volvió referente en la televisión. El gato “GC”, imagen del canal XHGC (Canal 5), lo que lo llevó al público infantil. “Me gustó mucho hacerlo porque además tenía un fondo muy importante”.

Refirió el actor que “el personaje representaba un homenaje a Guillermo González Camarena, creador de la televisión a color, por eso GC. Pero además era una referencia a don Emilio Azcárraga, El Tigre, dueño de la televisora; entonces el gato GC era como como un vástago”, detalló.

Tuvo tal éxito el personaje que, afirmó, “se hizo el programa Corre GC Corre, que fue muy importante, trascendente”. Entre miles de anécdotas que rodean la vida del gato “GC”, Moisés rememoró una especial que, sin más, lo desarma y deja paso a la emoción.

“En una ocasión, terminamos de grabar el programa en una locación y una persona me dijo, si podía acercarme a un grupo de niños, unos 10 o 15 con síndrome de Down, que querían saludarme, fue una emoción insuperable”. El actor hace una pausa. Se frota un poco los ojos y señaló que nunca pensó que “lo que hacía con el personaje tuviera tal trascendencia, la televisión tiene penetración impresionante”.

FUERA MÁSCARAS

Para Moisés Suárez, el hecho que sus principales actuaciones en aquella época fueran botargas, donde su rostro no salía a cuadro no representaba problema. “Finalmente son personajes como los demás, como Arturo López”. Agregó que en alguna ocasión otros actores le reprochaban que hiciera ese tipo de papeles; “y yo les decía que para mí eran tan importantes, como otros”.

Sin embargo, indicó que se dio cuenta que el público, obviamente, reconocía al personaje, no al actor. “Que para mí no era un problema, pero resulta que los productores no me reconocían como actor. Era difícil llegar con un productor, ofrecer mi trabajo y decirles, pues he hecho a la pájara Peggy. Entonces no confiaban mucho en mí”.

Afirmó que le llevó tiempo quitarse a “Peggy” de encima, pero al final es un actor versátil que hace teatro, cine, incluso doblaje. En otros programas de televisión, ha encarnado personajes dramáticos, o en obras de teatro como en Regina, donde dio vida a “Tagdra Rinpoche”; o en La Ratonera, de Agatha Christie.

TRABAJó CON CHESPIRITO

Reconoció que la comedia se le facilita, por influencia de su padre, “que era un gran actor de comedia”. Asimismo, Moisés se integró al elenco de los programas de Roberto Gómez Bolaños de manera inesperada.

“El protagonista y escritor de El Chavo del 8 fue a ver una obra donde yo trabajaba. Pasó al camerino a saludar y yo le dije que quería trabajar con él. Me dijo que tenía un papel, pero ‘chiquito’, le comenté que para mí sería un honor hacerlo”.

De ahí se fincó una relación que duró varios años en los que interpretó diversos personajes. Y que dura hasta ahora, ya que participa en El Chavo animado, haciendo la voz del “Profesor Jirafales”. “Para mí era un orgullo trabajar con Roberto”.