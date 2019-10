Medina Mora, un Ministro entre polémicas

Los problemas de Medina Mora se agudizaron luego de su asistencia en mayo de 2019 a la boda de la hija del abogado Juan Collado, actualmente preso por lavado de dinero.



A la celebración también fueron personajes como Carlos Romero Deschamps, líder petrolero señalado públicamente de enriquecimiento ilícito.



El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, promovió un impedimento en la Corte para que el Ministro no siguiera llevando una controversia por el caso del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, ex cliente de Collado.