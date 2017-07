Me dijeron que Peña Nieto venderá México: AMLO

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador asegura que, según un banquero estadounidense, México debería renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sólo hasta que Enrique Peña Nieto concluya su mandato de Gobierno.



La razón, según cuenta el dirigente de Morena en su más reciente libro, "¡Oye Trump!", es que el Gobierno del priista es tan débil que estaría dispuesto a entregarlo todo a Estados Unidos.

"Además de los encuentros con nuestros paisanos y migrantes latinoamericanos, en el recorrido tuvimos oportunidad de entrevistarnos con dirigentes sociales, comunicadores, empresarios y banqueros de Estados Unidos", relata el morenista en la introducción, sin mencionar el nombre de su fuente.



"Todavía tengo presente que uno de estos últimos, en Nueva York, en una cena-reunión en la Sociedad de las Américas, se refirió a la revisión del Tratado de Libre Comercio y de sus tiempos, y sostuvo que era más conveniente emprender las negociaciones correspondientes después de la elección presidencial en México porque, según sus contundentes palabras, Peña estaba muy debilitado, no tenía autoridad moral ni política y podría 'vender México a Estados Unidos'".



El encuentro tuvo lugar la noche del 14 de marzo, el mismo día que una nevada impidió una reunión que López Obrador sostendría con el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar la persecución a los migrantes por parte del Gobierno de Trump.



"Exista o no ese riesgo (expresado por el banquero), sea real o exagerado ese punto de vista", expone el morenista, "lo cierto es que en Estados Unidos hay muchas personas preocupadas por el tema de las relaciones con su vecino del sur. La inquietud se agradece.



"Coincide, de hecho, con nuestro criterio de que debemos dedicar más tiempo a esclarecer la naturaleza real del flujo migratorio, así como la de la relación bilateral ante sectores de la población estadounidense que carecen de información y son víctimas tanto de la manipulación política como de la campaña de odio desatada en contra de mexicanos y migrantes".



En el libro, que será lanzado la segunda semana de julio por la editorial Planeta y del que REFORMA tiene un adelanto, López Obrador señala que decidió defender a los connacionales cuando fue claro que Peña Nieto no estaba dispuesto a cumplir su obligación de representar a México con dignidad.



"Se hacía necesario, pues, tomar la iniciativa ante una postura extranjera agresiva y amenazante que había pasado de las frases de campaña a la práctica gubernamental.



"La primera acción en este sentido fue participar en un mitin, el 20 de enero, día de la toma de posesión de Donald Trump, en la ciudad fronteriza de Acuña, Coahuila", recuerda.



Relata que durante los dos meses posteriores, del 5 de febrero al 28 de marzo, organizó reuniones públicas en Los Ángeles, Chicago, El Paso, Phoenix, Nueva York, Washington, San Francisco y Laredo.



Además retoma la denuncia que formuló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el empeño de Trump en construir un muro fronterizo con México y perseguir a los migrantes.



La decimosexta obra del aspirante presidencial tiene como epílogo un discurso que leyó Elena Poniatowska en la gira a Laredo.