Medidas de mitigación sin caer en xenofobia

Ciudad de México.

La Secretaría de Salud llamó a los mexicanos a respetar las medidas de mitigación para evitar la propagación acelerada de Covid-19, pero sin caer en actos de discriminación o xenofobia.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud lamentó que, ante la epidemia por coronavirus, algunas personas han cometido acciones discriminatorias en contra de personal de salud por creer que han contraído el virus.

"Todas las medidas de mitigación deberán realizarse con apego a los derechos humanos, este tipo de actividades de restricción nunca debe ser pretexto para discriminación o xenofobia, ha habido alguna fobia irracional en dónde a personal de salud se le ha atacado por ser fuente de infección, ninguna de estas medidas se debe aplicar por nadie y mucho menos por la autoridad con pretexto de violentar o restringir derechos humanos", enfatizó el funcionario.

Agregó que una vez que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 30 de abril próximo, las secretarías de Salud, Economía y Trabajó y Previsión Social deberán emitir lineamientos para que el regreso a la normalidad se efectúe de manera escalonada.

"Una vez terminada la suspensión de actividades, la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Economía y del Trabajo, emitirán lineamientos para un regreso escalonado. Las medidas de mitigación comunitaria, tienen impactos económicos y sociales, quisiéramos cerrarlo todo para disminuir contagios, pero si lo hacemos muy extremo, dañamos a la sociedad", recalcó.

NO PARARÁN ACTIVIDADES ESENCIALES

López-Gatell Ramírez precisó las actividades esenciales para el país que no pararán durante la emergencia sanitaria, pero que sí deberán implementar medidas de sana distancia, a fin de evitar contagios por Covid-19.

"En la vida diaria no somos conscientes de lo que necesitamos porque lo damos de hecho, los alimentos llegan a un punto de venta, estamos protegidos por seguridad pública, por ejemplo, así que hay actividades que no pueden parar, pero tendrán que seguir medidas preventivas para que no haya contagios del nuevo coronavirus".