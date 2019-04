Médicos residentes crean Comité Interinstitucional

CIUDAD DE MÉXICO- La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) anunció la creación de un Comité Interinstitucional para que colegas que laboren en el IMSS, ISSSTE, Pemex y hospitales privados se les unan con la finalidad de crear un frente común y, cuando se modifique la figura jurídica del médico residente, todos gocen de los mismos derechos sin distinciones.

En conferencia de prensa, Karen Arteaga, miembro del comité de comunicación de la ANMR detalló que hasta el momento, residentes del área de radio oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y compañeros del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y del Hospital de Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se han sumado a la asamblea y se ha invitado a residentes de los Hospitales Ángeles, Español, Médica Sur y ABC.

"No exigimos mejoras solo para nosotros, queremos que todos los residentes tengan buenas condiciones laborales y académicas, que no estemos expuesto a situaciones de vulnerabilidad, queremos fortalecer y mejorar los servicios de salud en México, estamos comprometidos con ello, pero también con nuestra lucha, por eso se crea el comité interinstitucional, para que en cada hospital decidan si forman parte de la Asamblea o no".

Emilio Paredes, jefe nacional de residentes del ISSSTE comentó con EL UNIVERSAL que ya entregaron un pliego petitorio a autoridades del instituto e informaron que se incorporarían a la ANMR, "para ser parte activa de la lucha por la dignificación de la residencia médica".

Hasta el momento, la Asamblea está conformada por 9 mil 100 residentes que laboran en 105 hospitales de 27 estados de la República.

En cuanto a la reunión que sostuvieron representantes de la ANMR con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Sergio Villanueva, residente del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) informó que entregaron la propuesta para la regulación de la figura jurídica del residente.

"El documento se entregó a la presidenta de la Comisión, la diputada Miroslava Sánchez Galván, en este proponemos que se especifiquen los derechos y obligaciones de los médicos residentes en el ámbito académico y laboral. Si tenemos una enfermedad como gremio, debemos resolverlo".

Carlos Gutiérrez, miembro del comité de comunicación de la Asamblea mencionó que los tres puntos fundamentales del documento que entregaron a la Cámara de Diputados son que se definan los aspectos académicos y laborales que deben realizar como residentes, que se haga un ajuste en sus salarios y se revisen los horarios de sus jornadas laborales.

"Pedimos que se nos considere como trabajadores en formación y no como becarios, que tengamos condiciones dignas y bien remuneradas, que se acorten los horarios laborales a ocho horas y las guardias a 24 y no de 36 que son las que hacemos en la actualidad".

Sobre el salario, el residente del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) dijo que el ideal debería ser de 23 mil pesos mensuales, aunque entienden la situación que vive el país y no esperan que se les aumente a dicha cantidad, pero si esperan un reajuste. "Sabemos que más de 20 mil pesos es una cantidad muy elevada, se entiende que no es la única problemática que tiene el país y que debemos analizar la realidad, pero si pedimos que se revise, que se reconsidere y nos paguen mejor".

En la conferencia de prensa, los integrantes de la Asamblea adelantaron que en el mes de mayo se realizará un "Foro nacional de médicos residentes", en el que abordarán de manera más puntual las peticiones y necesidades del gremio.

"En el foro vamos a puntualizar los objetivos de nuestro movimiento y de manera más personalizada, creemos que es importante que exista una retroalimentación directa para crear propuestas", dijo Sergio Villanueva.