Médicos, héroes de la pandemia

Monterrey.

Son las seis de la mañana y Rosa Linda Turrubiates se prepara para asistir a su jornada en la Clínica 34 del IMSS, especializada en cardiología. Sonriente, a la anestesióloga no se le nota que apenas hace un rato llegó de su turno nocturno en la Clínica de la Sección 50 de Maestros.

"Estamos cubriendo a doctores que mandaron a sus casas por edad o por comorbilidad", comenta. "No estoy cansada, con una taza de café es suficiente. Además, termino a las dos de la tarde y tendré tiempo para descansar".

Antes de salir, la veracruzana de 36 años toma cápsulas de calcio, vitamina C y D, y empaca en una mochila parte de su equipo: una careta, cubrebocas N95. Posteriormente se pone la bata y la identificación sobre blusa y jeans.

Antes de salir, contempla un collage de fotos que le obsequió su novio: ella en una playa, en España, contenta.

"Me gusta viajar y subir a los cerros: las Mitras, de la Silla, pero ahora por trabajo no he podido".

Tampoco ha visto a sus seres queridos. Rosa Linda es una de las doctoras que aparece en el video que hace días lanzó personal médico de todas las instituciones de Nuevo León, tanto públicas como privadas, para pedirle a la ciudadanía que cumpla con las medidas sanitarias y los ayude así en su lucha contra la enfermedad.

En el video, tras retirarse su equipo y mostrar la marca que deja la careta en la frente, Rosa Linda expresa: "Nosotros salimos por vocación y entrega a dar todo, a arriesgar todo, incluida la salud y la de nuestras familias.

"Arriesgamos nuestras vidas".

Al decir estas palabras se le salieron las lágrimas. La grabación, promovida por el Instituto Mexicano de Infectología, Ginecología y Obstetricia, y por la iniciativa "Por ellos, por ti", hizo una pausa.

La especialista del IMSS desde el 2006 dijo después: "Nos sentimos muy emocionados, algunos consumidos, pero finalmente éste es el momento para el que estudiamos y nos preparamos... pero no somos héroes, tenemos miedo.

"El problema es que estás satisfecho de tu trabajo, pero sales y te das cuenta que a la gente no le importa, anda como si nada, muchos sin tener para qué andar en la calle. Es desesperante".

Comenta que algunos le han dicho que cómo puede trabajar en hospital en momentos donde, al menor descuido, te puedes contagiar. El anestesiólogo es uno de los especialistas que está más expuesto a contaminarse.

"No sabes cómo se va poner", le expresan.

"Es que sí sé cómo se va a poner", contesta, "pero ¿qué gano con dejar que me gane el miedo? De igual manera cuando vea la bola de nieve encima de mí y ya no me pueda echar para atrás, le tienes que seguir, no queda de otra".

Todos los hospitales del Estado se prepararon para recibir pacientes Covid-19 y varios fueron reconvertidos para atender enfermos, entre ellos el Metropolitano y el San José.

Los médicos que participaron en aquella grabación dicen que han visto modificados sus hábitos: se protegen con equipos que no se pueden quitar por largas horas (y que a veces consiguen ellos mismos, sobre todo en el sector público), no ven desde hace meses a sus familias y, en sus casas, procuran ingresar lo más limpios posibles sin tocar a sus seres queridos.

El dilema, subrayan, es que en la actualidad todo ingreso a un hospital es un potencial paciente Covid. De hecho, varios médicos en el país se contagiaron en atenciones sencillas.

Amalia Becerra, subdirectora del Metropolitano, comenta que ella y su equipo viven la pandemia con adrenalina.

"También a veces con impotencia, porque vemos que la gente no se queda en casa, cree que esto no es real", afirma la infectóloga, quien a veces ha sustituido al Secretario de Salud Manuel de la O en los informes vespertinos.

"Si vivieran un día en el hospital se darían cuenta qué tan real es, que llegan pacientes y no hay mucho por hacer, porque ya es tarde, o pacientes que llegan con comorbilidad, con complicaciones tremendas, incluso desde muy jóvenes".

También está preocupado

Michel Fernando Martínez también está preocupado. Él es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud.

Como estudiante de Medicina de la UANL le tocaron epidemias y hoy a sus 37 años enfrenta su primera como líder del equipo del San José. Cuando los hospitales públicos sean rebasados, los enfermos serán enviados con él.

"En mi caso tomé la decisión de mantener distancia con mi hijo, él tiene 4 años y no lo he visto en cerca de dos meses. No lo hago tanto por él, en caso de contagio los menores tienen buen pronóstico, sino porque puede transmitir el virus a mis padres".

Añade: "Hay momentos en que me he quebrado, claro, he llorado una o dos veces, pero sé que esto es lo correcto.

"Él no sabe la magnitud, piensa que estoy 'luchando' contra el virus, como si fuera un personaje. Son sacrificios. Me acuerdo que por cuestiones económicas papá aceptó un trabajo fuera de la ciudad y sólo lo veíamos en vacaciones".

Muchos han hecho esto, dice. TecSalud suscribió un convenio con un hotel para los empleados que quisieran esta opción en vez de volver con los suyos. Médicos de otros hospitales rentaron cuartos para vivir fuera de casa, por lo que compraron muebles.

Tatiana Rodríguez Carmona, responsable del área de enfermería de TecSalud, lleva 14 de sus 18 años como empleada en esta institución y comparte la preocupación de Michel por los hijos.

Desde que supo que coordinaría la atención a pacientes, enfundada ocho horas en trajes especiales sin posibilidad de ir al baño, tomar agua o comer, habló con su familia, en especial con su hijo de 7 años: no más besos o abrazos.

"Uno llega a casa con miedo y, claro, que fue difícil, al principio no lo entendía, pero ahora él mismo me dice: 'No, mamá, no me toques. Mejor platícame tu día, ¿cómo te fue con los pacientes?'".