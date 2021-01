Médico que sugirió trombosis para AMLO viola normas éticas: Segob

En conferencia de prensa matutina, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que el doctor violó normas éticas médicas.

"Fue lamentable, la verdad, fue muy lamentable y yo creo que ha violado un código de ética médica elemental y es reprobable su conducta, y violó normas éticas, por supuesto.

"A mí me lastimó y molestó muchisísimo este tipo de violencia, porque es violencia, y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales éticas que un medico debe de respetar. Me enoja mucho, para qué te sigo diciendo más", dijo.

En Palacio Nacional, la secretaria indicó que a pesar que el gobierno federal promueve la libertad de todos los derechos, hay limites cuando se afecta derechos de terceros.

"Todos los derechos, todos, a pesar de que hemos nosotros dicho siempre a la libertad de expresión es liberrimo, tiene límites, todos los derechos tienen límites y los límite es cuando afecta a otros derechos de terceros".

Tras las criticas que desató su mensaje, el doctor se disculpó públicamente y aseguró que su intención no era ofender o desear mal a nadie.

"Lamento haber tomado con poca seriedad un tema tan sensible para los mexicanos. El texto compartido fue a titulo personal y no involucra el pensar y /o actuar de ninguna institución o sociedad, ni tampoco de mis colegas médicos. Deseo la pronta recuperación de todos los mexicanos que padecen Covid-19, incluyendo la del sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador".