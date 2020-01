¡Medalla histórica!

Para la mexicana Luisa Wilson, quien radica en Toronto, Canadá, el ganar la primera medalla para el país en la historia de los deportes invernales, es un momento "padrísimo" porque se hizo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausana 2020.

Con entusiasmo y feliz por este logro histórico para el hockey sobre hielo del país, Wilson expresó que, desde el momento de conocer a los integrantes de su equipo, se trazaron los objetivos que eran llegar a la final.

"Nosotros percibimos que no llegábamos la semifinal porque habíamos perdidos los dos partidos, pero lo hicimos porque teníamos más puntos y cuando llegamos a esa etapa, decidimos jugar nuestro mejor partido para estar en la final y se logró", apuntó.

Wilson, quien desde los seis años de edad se ha visto inmersa en el hockey sobre hielo gracias a su padre de origen canadiense, consideró que fue un torneo difícil porque cada uno de los equipos se mostró fuerte para estar en la final.

"Hoy pensaba que no íbamos a ganar, pero traíamos un juego fuerte como equipo y así lo hicimos", expresó.

Luisa ha pasado a la historia del deporte invernal del país y para ser parte de ella, ha trabajado fuerte, "dos veces a la semana -lunes y jueves- tengo práctica de cuatro horas en donde se combina el patinaje y los tiros y una serie de juegos como equipo para tener un buen nivel".

Este miércoles, Wilson formó parte del equipo amarillo, el cual fue integrado representantes de República Checa, Corea, Alemania, Suiza y Austria, que venció 6-1 al conjunto negro en la final de la competencia invernal en formato 3x3.

"Mi elección por el hockey sobre hielo se dio porque mi papá lo practicó. Es canadiense y jugó mucho este deporte. Empecé cuando era muy chiquita y desde ahí me ha encantado, estoy muy feliz de que mi papá me haya me puso ahí, porque es un deporte en el cual se trabajar al máximo eso es lo que te va dar como resultado", comentó.

Luisa Wilson agregó que tener la medalla de oro en sus manos es un momento "padrísimo" y representa un orgullo portar la representación mexicana en unos Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno.

Además de Wilson, la delegación mexicana en la cita de Lausana 2020 estuvo formada por Ximena González, Alexander Daniel Valencia, Diego Rodríguez, Alejandro Fermín y Melanie Hernández, en hockey sobre hielo, además de Daniela Payen en esquí alpino.