Means (4-0) repartió 12 ponches y no dio boletos. El único pelotero de Seattle que se embasó fue Sam Haggerty, quien se ponchó tirándole a una curva. La pelota rebotó en la tierra, con cuenta de 1-2 y dos outs en el tercer inning, y se le escapó al cátcher dominicano Pedro Severino.

Noticia Relacionada Means lanza juego sin hit; Orioles arrollan en Seattle

Haggerty llegó a la inicial pero no duró mucho tiempo ahí. Fue retirado en un intento de robarse la intermedia.

Means efectuó 113 lanzamientos, incluidos 79 strikes. A 26 de sus 27 rivales les pasó un strike en el primer pitcheo.

Y cuando Seattle hizo contacto con los lanzamientos del zurdo de 28 años los batazos fueron débiles, sin amenazar jamás con un inatrapable.

"No puedo explicar lo que siento ahora con palabras. Es increíble", dijo Means, quien no había logrado siquiera un juego completo en 44 aperturas dentro de las Grandes Ligas. "Me sentí muy bien durante todo el encuentro. No pensé que estuviera lanzando realmente bien el cambio de velocidad sino al final, pero me alegra haberlo logrado".

Means mejoró su efectividad a 1.37.

El último pitcher de los Orioles que había conseguido un juego sin hit en forma individual era Jim Palmer en 1969. Fue el décimo juego sin inatrapable en la historia de la franquicia —seis en Baltimore y seis como los Browns de San Luis.

Baltimore tuvo un juego sin imparable logrado por varios lanzadores en 1991, frente a Oakland. Era el último doble cero en la historia de la franquicia.

"Es una sensación muy loca, como un remolino de experiencias. No pienso que lo haya podido procesar todavía", mencionó Means. "Pero haber logrado lo mismo que Palmer creo que es lo que me hace sentir mejor".

En una temporada en que los bateadores se ubican en un promedio de de .232 —que podría ser al final el peor de la historia—, Means se unió a otros dos lanzadores que habían conseguido ya juego sin hit.

El derecho Joe Musgrove lo hizo con Texas el 9 de abril y el zurdo Carlos Rodón lo logró ante Cleveland el 14 del mismo mes.

Además, el zurdo Madison Bumgarner lanzó sin tolerar imparable en un juego abreviado a siete innings, que Arizona ganó a Atlanta el 25 de abril. Sin embargo, las mayores no reconocen oficialmente ese juego como un sin hit, puesto que no fue de nueve episodios.

Los juegos de las dobles carteleras se abrevian a siete capítulos en cumplimiento de los protocolos establecidos durante la pandemia.

Por los Orioles, los dominicanos Severino de 4-0, Maikel Franco de 4-1. El mexicano Ramón Urías de 3-1 con una empujada.

Por los Marineros, no batearon latinoamericanos.