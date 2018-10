Meade a favor de consulta sobre aeropuerto

México.

El excandidato presidencial José Antonio Meade dio a conocer en la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), su voto fue a favor continuar con la obra en la zona de Texcoco.

"Es la única opción técnicamente viable. Cuida las finanzas públicas. Crea más empleos. Implica más turismo", afirmó Meade Kuribreña en su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK.

Voté por Texcoco. Es la única opción técnicamente viable. Cuida las finanzas públicas. Crea más empleos. Implica más turismo. Permite más viajes de negocios. Mantiene la confianza en el país. Quiero un México moderno y global. #ConsultaNAICM. pic.twitter.com/b7wze3hj9e

ā€” José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 28 de octubre de 2018

El exsecretario de Hacienda y Crédito Público aseveró que esa opción también permite más viajes de negocios y mantiene la confianza en el país. "Quiero un México moderno y global".

Sobre el mismo tema, pero por separado, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados se pronunció a favor de que además de los resultados de la consulta sobre el NAIM, el nuevo gobierno considere la opinión de expertos, organizaciones sociales y empresariales, así como el factor financiero y la viabilidad técnica.

De igual manera, los legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron que se tome una decisión de consenso para la ubicación del NAIM, que respete el medio ambiente y minimice los conflictos sociales y económicos.

"Los perredistas hemos impulsado la participación de la ciudadanía desde todas las trincheras. Creemos que las y los ciudadanos deben tener derechos políticos que trasciendan el voto", puntualizó la fracción aunque consideró que "para estar en juego una obra de tal dimensión, el número de personas que se prevé terminará votando, no es representativa".

"No compartimos que se utilice el discurso de la participación para no asumir la responsabilidad política o violar lo que marcan nuestras leyes", indicaron en un comunicado, donde consideraron que en la consulta "no existió un árbitro imparcial y los organizadores fueron juez y parte".

Al mencionar que la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular son perfectibles, "pero son los instrumentos que tenemos para dar garantías democráticas a la participación", plantearon que si el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, decide seguir utilizando esta figura, que sea bajo condiciones y garantías democráticas.