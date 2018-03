Meade dice que ‘novena’ que él encabeza ganará

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, afirmó que la “Pejemoña no va a llegar” a “home”, el próximo 1 de julio porque la “novena” que él encabeza será la ganadora.

“No la va a llegar, la Pejemoña no va a llegar a home, vamos a ganar este juego de béisbol, estamos empezando las últimas entradas y de este lado, no solo hay equipo, hay manager, y con buen equipo y con buen manager, cayendo el último out, se habrá de acreditar nuestra victoria”, dijo.

En conferencia de prensa, tras reunirse con coordinadores y delegados de su campaña en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Meade Kuribreña respondió a preguntas de los medios de comunicación y se refirió al lanzamiento que inventó el aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Meade Kuribreña dijo arrancará de manera vigorosa el próximo domingo su campaña por la Presidencia y reiteró que su estrategia es salir a convencer y conquistar a la ciudadanía.

“Vamos a ganar la elección en julio con una buena combinación de curvas, de sliders, de rectas, con un buen equipo a la ofensiva y la defensiva, con buenos jugadores, con manager y sin ninguna ambigüedad saldremos exitosos en la serie que tenemos por delante”.

Meade aseguró que su campaña no necesita de la compra de votos para ganar la elección, sino de convencer a los ciudadanos que tienen el mejor perfil y la mejor propuesta.

“En esta elección, hemos comprometido y así habremos de conducirnos, con absoluta legalidad y con absoluto apego a las reglas, sin que se prevea una sola desviación. Aquí jugamos limpio, conforme a las reglas y estamos seguros que cuando caiga el out 27 la victoria será nuestra”, dijo.