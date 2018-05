Monterrey, N.L.

El Club Tigres anunció la mañana de este martes el retiro de la presidencia del equipo de Alejandro Rodríguez.

En una conferencia en la sala de prensa del Estadio Universitario, el "Inge" dijo adiós a la dirigencia felina para convertirse en consejero del comité de enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

Mauricio Doehner, presidente del enlace Cemex-Sinergia, nombró a Miguel Ángel Garza como nuevo presidente felino.

"Me voy, pero me quedo, me despido, pero le sigo", dijo Rodríguez, al despedirse como presidente.

El "Inge" dijo que junto a Garza y Ricardo Ferretti formaron un equipo de trabajo y dedicación en pro de la afición de los Tigres.

Durante los ocho años de gestión del "Inge", Tigres logró cuatro títulos de Liga, 2011, 2015, 2016 y 2017, todos en el Apertura.

Además, los felinos ganaron la Copa MX del Clausura 2014 y dos Campeón de Campeones en 2016 y 2017.