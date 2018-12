"Me voy de Chivas dolido por malos tratos": Salcido

Su adiós del futbol todavía no está seguro, porque Carlos Salcido está en espera de que le confirmen que si entra en alguno de los varios proyectos que tiene en puerta, por lo pronto en conferencia de prensa, señaló que se va de Chivas teniendo seis meses más de contrato, debido a que la relación con el técnico José Saturnino Cardozo estaba fracturada, nunca se llevaron bien y jamás el DT le habló de frente.



"Muchos se preguntarán por qué me voy del equipo teniendo contrato hasta junio. Realmente en lo personal lo quería terminar, tenía planes para terminarlo pero realmente decidí hacerme a un lado por el trato, por así decirlo. Un trato que no era bueno, eso sentía. En estos seis meses nunca tuve empatía con el cuerpo técnico, con el entrenador, ellos lo saben y simplemente tomé la determinación de hacerme a un lado, respetando a la institución, respetando a mis compañeros y a toda la gente que siempre creyó en mí".



Salcido precisó que este día de conferencia, es el más duro de su carrera por la forma en la cual sale del equipo, con tratos que no corresponden a la historia futbolística que tiene y lamentó que a Cardozo y su cuerpo técnico le hayan faltado pantalones para hablar de frente.



"Es el día más duro de mi carrera. No puedo ser como los demás, no puedo ser de varios colores, soy negro o blanco, no gris ni de otro color. No quiero profundizar en detalles, en cosas, pero me voy dolido porque no quería salir del equipo así. Digamos que no aguantamos lo mismo".



Último semestre de mucho dolor



Las charlas que tenían Salcido con Cardozo en la cancha, de la cual los medios eran testigos durante los entrenamientos, dijo el ex de Chivas, que no tenían que ver con temas normales en un equipo de futbol y lamentó que en conferencia de prensa el técnico dijera otras cosas, pero entiende que hay códigos de ética que no deben violarse.



"Estos seis meses he aprendido bastante con el tema futbolístico y en el tema de mi carrera. Aprendí muchas cosas estos años. Varela dijo que me había hecho a un lado y me senté con Higuera para decirle que me quería hacer a un lado. Hablamos en el mundial de clubes y fue así. No puedo estar o no conozco a una persona que esté en un lugar y que no esté contento.



Que vaya a un lugar de trabajo o que no me hablen, que no me volteen a ver. No conozco a alguien que no disfrute su trabajo y cuando ves cosas, es mejor hacerse a un lado. No me lo dijeron de frente y tomé la determinación yo. Me reuní dos veces, yo pedí con las personas no que ellos lo solicitaran. Hablé lo que tenía que hablar, lo que tenía que decir y ya está. Fue cuando tomé la determinación de hacerme a un lado y mis compañeros, saben perfectamente todo, pero eso así".



Lamentó que las circunstancias lo hayan obligado a él a tomar la determinación de irse, porque se imaginaba otro escenario, dando la vuelta olímpica saludando al público en un partido de despedida, el cual está estipulado en su contrato, pero eso al final es lo que menos le importa, porque "un partido de despedida me lo puedo hacer yo".



"Me voy dolido por cómo salgo de la institución que quiero mucho. Hubiera querido que las cosas me hubieran dicho de frente, porque soy una persona en la cual se pueden decir las cosas de frente, que si no entraba en planes me lo dijeran de frente, no tenía problema en que me lo dijeran. Nuca he tenido un problema con una persona".



Tiro indirectas para algunos compañeros poco profesionales



Señaló que el cuerpo técnico actual, no tuvo la manera físicamente de hacerlo a un lado, porque siempre ha sido profesional, incluso se cuida y está mejor que varios jóvenes del plantel actual.



"Físicamente estuve mejor que varios que están en el equipo, siempre soy profesional pero el tema no era por ahí. Hoy en día estoy tranquilo, no he tenido ninguna lesión que me haya marginado de algo".



Descartó que la dirigencia le haya propuesto en su momento continuar en algún otro puesto en la institución, porque si así hubiera sido, lo tomaría sin pensarlo dos veces, por el cariño que le tiene a la institución.



"Si yo estuviera sentado aquí, ellos aquí de frente, lo hubiera aceptado. Nunca pasó nada. No me dijeron que querían que de futbolista pasara al otro lado (técnico o cualquier puesto en la institución)".



Lloró con Almeyda



Salcido dijo que durante el desarrollo de la Copa de Campeones de la Concacaf, se sentó con Matías Almeyda, le externó que se iría, de igual forma lo hizo con el dueño Jorge Vergara, a quien de paso le agradeció siempre el trato recibido.



"Hace seis meses lloré con Almeyda, le dije que me retiraba, estábamos en los octavos. Le dije a Jorge que me retiraba y no sabía si estaríamos en el mundial de clubes pero sí que llegaríamos a la final. No va por el tema del dinero, es más por otras cosas y sueños personales que tenía, que quería. Llegó De Anda y me ofreció el año para quedarme. Lo vi como una opción de terminar una carrera después de haber vivido muchas cosas, me faltaba un mundial de clubes. Logré una meta, lloré con mi familia porque logré algo que quería. No fue por el tema del dinero".

Cardozo tiene varios temas similares



No es la primera vez que el técnico de Chivas, Cardozo, se ve envuelto en una situación así, pues en su momento le hizo lo mismo a Sinha, a Mario Méndez, Ricardo Osorio, entre otros y Salcido admite que le llamaron varios compañeros para alertarlo de la situación y de inicio no creyó, pero el tiempo le dio la razón a quienes buscaron ponerle en alerta, lamentablemente.



"Recibí cinco llamadas. Cinco llamadas en ese sentido. Ahora soy un fan más del equipo y el 2019 tiene que ser de Chivas, tienen que poner en la entrada eso. Fue lo que no me gustó. Pero es parte del show".



Se despidió Salcido con una frase emotiva, la cual dijo, trascendió mucho porque lo dijo desde que se puso la camiseta del Guadalajara por vez primera y lo cumplió.



"En la película menciono algo que quiero recordar hoy. Dije cuando me puse por vez primera la playera, que ya estaba (puesta y que nadie más se la quitaría). Hoy digo, me la puse y nadie me la quitó, yo solo lo hice".