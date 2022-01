"Me tienen secuestrado", afirma Del Río Virgen desde la prisión de Pacho Viejo

"Me tienen secuestrado" y "soy inocente", aseguró José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado, en prisión preventiva por su presunta participación intelectual en el asesinato de René Tovar, excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el legislador Ramírez, en una larga plática el exdiputado de Movimiento Ciudadano le dijo: "Me tienen secuestrado en este espacio".

Y luego contó que se encuentra en una celda de 4x4 y no tiene espacio para dormir: "He compartido, digamos, la celda, con más de 27 personas dentro. Me dan de comer solamente una vez al día, y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia".

"Voy a resistir. Soy plenamente inocente, Eduardo, me dijo; no tengo nada de que arrepentirme; se lo he dicho a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, hijos", añadió el senador morenista.

Este martes, Eduardo Ramírez compartió parte de la charla que sostuvo ayer con Del Río Virgen durante la segunda reunión de la Comisión Especial del Senado para investigar posibles detenciones arbitrarias en Veracruz.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, presidente de la Comisión Especial, informó que ha recibido más de una docena de casos "relevantes" de posibles abusos de autoridad en el estado que gobierna el morenista Cuitláhuac García.

Dijo que además de la detención ilegal del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, también tienen documentación sobre la aprehensión de un exalcalde de Tierra Blanca y del alcalde electo de Lerdo de Tejada.

"Se han acercado a nosotros magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de ese estado para señalar hechos relevantes y que algunos compañeros y compañeras de la Comisión hemos recibido reportes verdaderamente preocupantes", comentó.

En ese sentido, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, leyó una carta que recibió de familiares de Yolli García Álvarez, excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), quien lleva detenida en Pacho Viejo casi un año, un día después de dejar su cargo, pese a que los presuntos delitos de los que se le acusa no ameritan prisión preventiva.

"Fue acusada de supuestamente haber nombrado a personal del Órgano Interno de Control del IVAI, sin tener atribuciones para ello. El 22 de diciembre del 2020 fue acusada de un nuevo delito, señalándole que su omisión de no haber dotado de presupuesto al Órgano Interno de Control trajo como consecuencia que no se nombrara al personal de esa área. Es decir, ese mismo personal del que también se le acusó de haber nombrado de manera irregular", leyó Rosales San Román.

Según Dante Delgado, el grupo de trabajo autorizó instalar mesas en el Senado y en Veracruz, así como abrir un portal para recibir y documentar más casos de violación a derechos humanos y del Estado de Derecho en esa entidad.