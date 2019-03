Me siento súper extraño: Justin Bieber

Cd. de México.- Justin Bieber reveló a través de su cuenta de Instagram que en días recientes se ha sentido extraño y desconectado, pero que es parte de un proceso de recuperación.

El intérprete de "Love Yourself" compartió una fotografía junto a Scooter Braun y Kanye West.

"Sólo quería mantenerlos informados, espero que lo que estoy pasando resuene en ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño.

"Siempre me recupero, así que no me siento preocupado, sólo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es agradecido y sus oraciones de verdad funcionan. Estoy viviendo la temporada más humana al enfrentar esto de frente", compartió el canadiense.

Según la revista People, una fuente cercana a Bieber confirmó que la publicación tiene que ver con el tratamiento contra la depresión que el cantante comenzó en febrero.