´Me siento bien´, dice Obrador

"Me da gusto poderme comunicarme con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informar cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos", indicó.

"Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta, y lo estoy experimentando. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos".

El Mandatario midió su temperatura, que marcó 36.1 grados, y su oxigenación, que se ubicó en 96, ambos en niveles normales.

"Esto es distinto, yo diría que el virus va de salida, ya se queda aquí nada más, no va a los pulmones, y muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir haciendo nuestras actividades", remarcó.