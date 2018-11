"A mi me salió una bolita y yo no sabía que era, me hablaron de Victoria y en Mayo del año pasado me detectaron cáncer", dijo Josefa García Alamillo, de 68 años de edad.



Después de 12 quimioterapias y que le cortaron el pecho, pero ahora aunque ha cambiado su vida, ve todo diferente y alienta a otras mujeres a que se exploren y se detecten a tiempo.

"Me cortaron mi pecho en febrero, me estaban dando quimioterapias y el 20 de noviembre me volvieron a citar para checarme", expresó.

La sobreviviente de cáncer, ha pasado momentos difíciles que ha logrado superar con su familia, en su caso aunque le fue cortaron un seno, lo importante es que sigue adelante.

"Cada ocho días me realizaban quimioterapias a través del seguro social, yo hice las terapias, acudí al médico y sigo checándome", recalcó.

Después de llevar más de un año en tratamiento, invita a las mujeres de todas las edades para que se auto exploren, acudan al médico ante cualquier irregularidad y se hagan la mastografía

"Que se hagan la mamografía y que sigan adelante como yo, yo digo que ya estoy sana, no tengo nada, hago mi vida normal, es necesario que entre todas nos ayudemos y promovamos la prevención de esta enfermedad", finalizó.

"A lo largo del 2017, en Tamaulipas se presentaron más de 240 decesos en mujeres a consecuencia del cáncer de mama". Elisa García García, coordinadora de Salud Reproductiva.

Murieron 240 mujeres por esta enfermedad

Por Rubén Hernández Olmeda

En 2017 fallecieron en Tamaulipas más de 240 mujeres por cáncer de mama por lo que para evitar que la cifra se repita o aumente en 2018, se continúa primero, con la capacitación del personal para detectar oportunamente los casos, segundo, la sensibilización a la población para que se atienda a tiempo y tercero darle difusión a los programas sobre el tema para que las mujeres sepan donde atenderse.

Datos relacionados con los decesos ocurridos en Reynosa el año pasado, Elisa García García, coordinadora de Salud Reproductiva en la Jurisdicción Sanitaria, dijo no traer los números al momento de ser entrevistada por EL MAÑANA y LA TARDE en el Centro de Salud de la colonia Jacinto López

Sin embargo comentó que en los meses que han transcurrido del presente año, ya son tres casos nuevos los que se han confirmado de cáncer de seno mismos que ya están ingresados al programa.

SIGUE OPERANDO CLINICA MÓVIL

Con el apoyo de la clínica móvil que ofrece mastografías gratuitas en los patios del Hospital Materno Infantil se han realizado entre 20 y 25 exámenes promedio diarios, acciones que se llevan a cabo desde que inició el mes de octubre, señaló García García.

En su mayoría, las pacientes arrojan resultados negativos y los casos en los que puede haber alguna duda, no está confirmado aún si tienen cáncer de mama, pero ya se busca a las pacientes que salieron con una patología para ser sometidas a estudios complementarios y así poder determinar si están sanas o padecen algún mal.





Con la asistencia de la regidora María Elena Blanco Chávez, así como de Elisa García García, se llevó a cabo ayer en la colonia Jacinto López Dos una actividad más. cáncer

Por Rubén Hernández Olmeda

Con la asistencia de autoridades de la Jurisdicción Sanitaria IV y representantes del ayuntamiento local, ayer lunes se celebró en el Centro de Salud de la colonia Jacinto López Dos una plática más de concientización a las mujeres sobre cómo prevenir el cáncer de mama.

Ahí, la regidora María Elena Blanco Chávez representante de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez hizo énfasis sobre el serio problema que constituye la incidencia de la enfermedad por lo que ofreció el respaldo del municipio a las acciones que se vienen llevando a cabo en este mes de Octubre, Mes de la Prevención del Cáncer de Mama.

Pidió a las ahí presentes así como al resto de las mujeres de 20 años en adelante a inclinarse por la auto exploración de los senos como forma de descubrir alguna irregularidad en ellos que pudiera ser síntoma de la presencia del padecimiento.

"Ya lo hemos dicho en varias ocasiones y hoy lo repetimos, el cáncer es curable cuando se descubre a tiempo, de ahí la importancia de someterse a la auto exploración, método sencillo que es de gran ayuda para las féminas", dijo la regidora.

En su oportunidad Elisa García García, quien llevó al acto la representación del jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV, Omar Nelson González Cepeda, destacó la necesidad de que ´todos tomemos conciencia de la importancia que tienen programas como el que ahora nos ocupa, porque van enfocados a salvar vidas´.

Como parte de los trabajos realizados, se efectuó una lotería en la que las figuras que aparecían en las cartas no eran las tradicionales sino palabras relacionadas con el cáncer de mama.





PREVENIR LA ENFERMEDAD. A lo largo de octubre se intensificaron las acciones para prevenir la enfermedad que sigue cobrando vidas en mujeres.