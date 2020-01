"Me sacaron una hamburguesa": Alejandra Guzmán

La cantante Alejandra Guzmán ofreció ayer detalles sobre la operación de urgencia por las secuelas que le quedaron luego de que hace unos años le inyectaran material tóxico para aumentar el tamaño de sus glúteos. "Estoy bien, gracias a Dios. Me sacaron un pedacito más de lo feo, de lo malo que hace ocho años me metieron por ahí, pero todo está bien y me estoy recuperando y me está visitando mi papá para darme amor y besos", dijo la artista mexicana en una entrevista a Ventaneando.

De acuerdo al comunicado dado a conocer por la agencia BCIRE, que representa a la cantante, sufrió una "intervención quirúrgica en donde se le practicó con éxito la resección y exéresis del tejido afectado".

Ale dice que su papá, Enrique, la ha visitado. "Me operaron el 4, salí el 5 y hoy fui al hospital con la doctora Sandoval para que me checara y todo va bien, tengo un drenaje... la verdad me siento muy bien, gracias a Dios reconozco ya este síntoma y cuando hay una reacción preero actuar rápido, porque eso es muy cruel y así hay que ser, rápido y cruel, sacamos una ´hamburguesa´", señaló durante el programa. Por indicaciones de la doctora María Elena Sandoval, la presentación de Alejandra, programada para el 11 de enero en el Palenque de Moroleón, Guanajuato, fue cancelada debido al reposo pero los siguientes compromisos de la cantante siguen en pie.

Alejandra Guzmán se hace amiga de su odiadores "El 8 de febrero tengo la Arena Ciudad de México y los invito porque el 9 voy a celebrar mi cumpleaños", señaló Guzmán. A nales de 2019, la cantante generó polémica en redes sociales al mostrar cambios radicales en su rostro, producto de tratamientos estéticos