"Se inundó mi casa completamente, el agua rebasó y se empezó a meter, todo se inundó", exclama Juan Valencia Campos.

Habitante de la colonia Ampliación Delicias, en la calle Reforma Urbana, número 204, vio como comenzó la lluvia el lunes por la noche, y poco a poco fue subiendo el nivel del agua hasta que se metió a su hogar, por lo que vivió momentos de angustia.

Con un pie enyesado, no podía moverse, no había opciones, pero vecinos solidarios, lo ayudaron a salir, improvisaron una lancha y lo pudieron sacar a lugar seco.

"Unos muchachos me sacaron en una lanchita que improvisaron me dejaron en una casita junto con mi hermana y más tarde me trasladaron los de protección civil y me trajeron al albergue", expresó.

Juan se encuentra ahora en un albergue, en la unidad polideportiva, donde junto con su hermana pasó la noche en una colchoneta, lejos del agua que se quedó en su hogar.

"Perdí ropa, muebles, había olas que hacían que se moviera la cama y el colchón", expresó al recordar lo que vivió durante la noche de la tormenta.

Juan Valencia agradece a los vecinos que lo apoyaron, ya que siempre hay personas solidarias que ayudan sin mirar a quien.

"Estuvo fuertísimo, no pensamos que iba a estar tan feo y yo con fractura, sin poder caminar, no podía salir, no moverme y no faltó la mano solidaria", finalizó.

HERMANA. Junto con su hermana permaneció en el albergue esperando que disminuyera la lluvia.