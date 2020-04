"Me robaron mi trabajo, mi sueldo, mi identidad fiscal", denuncia corrupción ex empleada de Bienestar Social

Tampico, Tam.- "Me robaron mi trabajo, me robaron mi sueldo, me robaron mi identidad fiscal, pero lo que no van a poder robarme es mi dignidad y que yo denuncie la corrupción que hay", dijo Jackeline Briz Guerrero, ex empleada de la Secretaría de Bienestar Social Federal en Tamaulipas, quien dijo fue despedida a inicios del 2019 y aún aparece en la nómina, pues alguien más cobra su salario.

Ante la Fiscalía General de la República presentó la denuncia, luego de que se enterara a través de la declaración anual fiscal, que aún aparecía en la nómina del gobierno Federal.