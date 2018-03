Me quieren bajar: Cuauhtémoc Blanco

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que las acusaciones en su contra ante el colegio electoral tiene el objetivo de “bajarlo” de la contienda para gobernador, y aseguró que el Proceso Ordinario Sancionador por el supuesto cobro de 7 millones de pesos para ser candidato en 2015, no afectará para nada su postulación.

“Como te menciono están desesperados, está haciendo todo lo posible para que no me presente pero estamos tranquilos, sólo no confiarnos porque son capaces de todo”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

Pero el proceso sancionador no es la única línea de investigación contra Blanco Bravo en el tema electoral, porque el lunes el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) recibió documentos que demuestran que el alcalde mintió a las autoridades municipales en 2015, al decir que tenía 10 años de radicar en Cuernavaca, Morelos, requisito indispensable para participar en la contienda para alcalde.

Para tramitar su constancia de residencia el “Cuau” exhibió ante el Ayuntamiento de Cuernavaca un contrato de arrendamiento en el que señaló que desde el 2002 vivía en la calle Coyotepec 10 de la colonia Lomas de Cortés, en Cuernavaca, Morelos, pero los propietarios del inmueble, María Griselda Moreno González y Roberto Yáñez Vázquez, comparecieron ante el Impepac para señalar que Blanco mintió porque la casa la compraron en 2003 y la habitaron a partir de 2004. En un escrito que entregaron al colegiado electoral afirman que nunca rentaron la casa la casa a Blanco Bravo y a ninguna otra persona.