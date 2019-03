Me quedé sin pensión: Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Vicente Fox demandó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que presente la iniciativa que prometió hace algunas semanas para legalizar de forma amplia el uso médico y recreativo de la mariguana.

El político guanajuatense participó en el Simposio Médico de Cannabis Medicinal organizado por Khiron Med, empresa canadiense con operaciones en Colombia, y de cuya junta directiva es integrante. El encuentro fue realizado con el apoyo del Centro Fox.

En declaraciones a los medios, Fox aclaró que no tiene dinero para invertir en esa o en alguna otra empresa que se dedique a comercializar mariguana para uso médico, "y menos ahora", que ya no recibe la pensión para expresidentes.

"Soy pobre, me quedé sin pensión y soy honesto", dijo Fox, y luego sostuvo que, en todo caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador "no me va a prohibir nada. Estoy en mi derecho de dedicarme a lo que decida".

En cambio, Fox invitó a las empresas a invertir en ese rubro porque "es un buen negocio" y se dijo convencido de que este es un primer paso para legalizar todas las drogas. Se congratuló de que la mariguana esté ingresando al mercado formal y las reuniones para hablar de ella ya no sean solamente entre "hippies con olor a petate".

"Debe quedar en manos de usuarios responsables consumir o no consumir, debe quedar en manos de profesionales el poder dirigir y conducir estas industrias", expuso.

"Esta planta tiene un uso médico impresionante, lástima que por años estuvo en manos de criminales. Hoy se la hemos arrebatado a los crimínales vía la legalización y hoy esta planta se pone en manos de médicos, de doctores, de hospitales, de empresas con altos estándares de ética", agregó.

Explicó que entre 3 y 5 millones de personas en México con alguna enfermedad son susceptibles a recibir medicamentos cuya fórmula contenga cannabis para su mejora.

"México está llamado a ser y va a ser si la secretaria Olga Sánchez presenta una iniciativa al congreso, México sería el segundo país que habrá aprobado uso médico y uso recreativo. Por lo tanto, México se puede convertir en campeón de la industria, de este espacio de cannabis para todo el mundo".

Gracias, dijo, a que la industria médica ha logrado arrebatar la mariguana al mundo del narcotráfico y el crimen, se avecina una revolución en los tratamientos de epilepsia, esclerosis y otras enfermedades.