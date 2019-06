Me mantengo calladito y prudente: René Juárez sobre elección del PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, adelantó que no votará en el proceso de elección interna para la nueva dirigencia nacional del partido; pues busca ser congruente con su intención de mantenerse al margen del proceso y no apoyar a ninguno de los aspirantes.

"No voy a participar en ningún evento ni voy a ir a ninguna reunión, a ningún mitin, hasta que la militancia decida. No voy ni siquiera a ir a votar, para que quede claro. Me mantengo calladito, sereno y prudente (...) Finalmente yo soy un voto, no va a definir nada, un votito mío qué puede contar", aseguró en entrevista.

El también expresidente nacional del PRI aseguró que los aspirantes a una candidatura no deben pelear por conseguir la dirigencia, cuando lo importante es buscar la manera de resolver los problemas de la gente con un gobierno "que se equivoca todos los días".

"Podré no coincidir con algún personaje u otro, pero hoy, todos los que están participando merecen mi respeto y mi consideración, no voy a opinar en favor ni en contra de nadie, porque sería incongruente, si no estoy inmiscuyéndome en este tema.

"Así que dios los bendiga, que les vaya muy bien, que el partido salga razonablemente unido y que dejen de hablar mal del PRI, porque el partido como partido no se ha equivocado, se han equivocado las personas, que no han estado a la altura de la confianza que el partido les dio", sentenció.