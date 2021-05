"Me los voy a chin...", advierte Salgado Macedonio al INE y al TEPJ

Cd. de México.- Tras informar que acompañará a su hija Evelyn en su campaña como candidata de Morena a Gobernadora de Guerrero, Félix Salgado Macedonio lanzó una advertencia al INE y TEPJF: "me los voy a chingar".

"Ya se anunció por parte del Presidente que va a enviar una reforma electoral para que estos órganos ya dejen de ser cochinos, se tienen que ir, entonces Morena tendrá que usar la mayoría, no hay que tenerles piedad, si a esas vamos de utilizar las mayorías, se van a juntar las firmas para juicio político, de hecho ya está la demanda interpuesta por unos ciudadanos, contra Lencho y contra Ciro, ya nada más de echarle un empujoncito, y ahí le vamos a pedirle a Mario que pueda recomendar a la bancada de Morena un empujoncito", dijo.

"Se violentó mi derecho humano, político y electoral (...) a ellos se les olvidó que soy senador con licencia y me van a oír mi pico en la tribuna y ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito, bonito, ahí nos vamos a ver las caras".

Salgado Macedonio cuestionó que la decisión del Tribunal Electoral federal sea inapelable y la Suprema Corte de Justicia no pueda ver su caso.

Asimismo, advirtió que pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera que fiscalice a los organismos electorales.

"Como son muy alérgicos a la fiscalización el INE y Trife, ahora ahí les va: como senador de la República pediré a la Unidad de Hacienda que vigile las cuentas del INE a ver cómo anda".

Por otro lado, aseguró a sus simpatizantes que él no impuso como candidata a su hija.

"Yo le pregunté, ¿tú quieres participar? Ella me dijo que sí, pero que la eligieran", expresó.

El ex candidato de Morena a Gobernador dijo que seguramente en los 30 días de la campaña de Evelyn le van a llover ataques.

A las 20:00 horas de este sábado se prevé que Morena acuda al Instituto Electoral para solicitar el registro de su hija.

"Evelyn es mejor que yo, se los garantizo porque nuestros hijos son mejores que nosotros los padres, es una garantía Evelyn".