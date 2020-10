Luego de que Roberto Palazuelos se hiciera acreedor de un reconocimiento como Doctor Honoris Causa por sus aportes a la actuación y dirección cinematográfica, el actor contó cómo recibió la noticia y qué significa para él.

El también empresario fue reconocido por el Colegio Internacional de Profesionistas debido a "los aportes significativos en el campo de la actuación y dirección cinematográfica; poniendo en alto el nombre de México en el contexto internacional", según se lee en el documento oficial que le entregaron.

"El Colegio Internacional de Profesionistas y la Cámara de diputados y Cámara de senadores me lo entregaron. Cuando me llamaron hace como un mes, me dijeron que me habían escogido y yo dije ´¿Pero por qué me van a dar a mí un Honoris Causa si hay gente que tiene mucha más trayectoria artística que yo?", aclaró Palazuelos en entrevista telefónica.

Según relata, las autoridades le otorgaron la Máxima Distinción Internacional por su labor como promotor de las riquezas de México a través de los trabajos que ha realizado en cine y televisión, sobre todo su reality "Palazuelos Mi Rey".

"Me dijeron: ´Los trabajos de usted son trabajos que han pasado muchas fronteras, dignifican y ponen a México en alto, su gastronomía y sus lugares turísticos y siempre su reality lo habló mucho, por eso lo elegimos a usted", contó el actor.

"Ahí fue cuando ya dije ´bueno, pues sí me parece que me lo den, porque ahí sí creo que me lo merezco, entonces ya me lo dieron y lo fui a recibir muy contento", continúo.

Hace un año se estrenó por MTV el reality en el que retrata su día a día como empresario en Quintana Roo, su faceta como padre y sus relaciones personales. Actualmente se encuentra en espera de que el canal de televisión decida retomar las grabaciones de la segunda temporada apenas sea conveniente, debido a la pandemia.

"El reality llegó a más de 200 millones de personas en el Continente Americano, llegamos a muchísimos países llevando a México a las casas de Ecuador, de Buenos Aires, a todos lados.

Fue un fenómeno y estoy seguro que sí se va a hacer, pero ahorita con las cuestiones del Covid, como se frenó".

Mientras tanto, su intención es seguir siendo promotor de la cultura mexicana e incluso, con su ejemplo, reivindicar la imagen que se tiene de los hombres mexicanos a nivel mundial.