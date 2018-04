Me hubiese gustado responder a las mentiras de Anaya: AMLO

"Me hubiese gustado contestar, responder a otras mentiras, sobre todo del candidato del PAN que habló de que cuando fui Jefe de Gobierno bajó la inversión, puras mentiras", señaló en un video que colgó en sus redes sociales.



"Fue cuando más inversión hubo, inclusive, inversión extranjera", aseguró.



López Obrador tachó al candidato del Frente de "hablantín, farsante e hipócrita".



Asimismo, agradeció a los ciudadanos el apoyo, los consejos, las oraciones y la confianza que le tienen.

"No voy a traicionar la confianza que han depositado mil millones de mexicanos, no voy a decepcionarles, voy a estar a la altura de ustedes y vamos a sacar a México del atraso en que se encuentra", aseguró.



El candidato de Morena, a diferencia de los demás abanderados, no festejó al término del debate del INE.