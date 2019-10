Me hackearon: Gaspar Servio

El portero de los Dorados de Sinaloa, Gaspar Servio, aseguró que no fue él quien publicó las historias en su cuenta de Instagram en las que se burlaba de la situación de violencia vivida en Culiacán y sostuvo que lo "hackearon".

El arquero argentino dijo que recuperó su cuenta y publicó un mensaje en el que se deslinda de los videos subidos y que provocaron indignación en redes sociales.

"Reitero que no fueron publicadas por mí ni constituyen una forma de pensamiento ni ideales del suscrito, desafortunadamente alguien con muy mala voluntad hacia mi persona y aprovechándose de la situación ´hackeó´ mi cuenta y publicó esas cosas y envió mensajes a gente cercana solo por molestar, hasta que me entero por llamadas que me hacen cuando yo me encontraba en la concentración con mi equipo previo a un partido", informó en su escrito.

Servio mencionó que desconoce quién pudo estar atrás de estas acciones y señaló que se ha hecho una campaña en su contra, por lo que confía en que su derecho de réplica sirva para limpiar su imagen.

"Mi mayor respeto a la comunidad de Sinaloa, de Culiacán que siempre me ha cobijado y alentado durante estos 4 años", concluyó.

SERÁ INVESTIGADO

Los Dorados de Sinaloa informaron que abrieron una investigación a raíz de las publicaciones que aparecieron en la cuenta de Instagram del portero Gaspar Servio, en las que se mofaba de la situación de violencia que se vivió en Culiacán. El club del Ascenso MX calificó de desafortunado el contenido que se subió en las historias del arquero argentino, quien aseguró que le "hackearon" la cuenta y se deslindó de lo publicado.

"Ante la desafortunada situación que se presentó el día de ayer en el perfil de uno de nuestros jugadores, hemos iniciado la investigación pertinente para tomar medidas que resulten necesarias", informaron en sus redes sociales.

Lo publicado en la cuenta de Servio provocó la indignación de aficionados y personas en general, pues acompañó videos de los enfrentamientos entre presuntos sicarios y militares con temas como "Arde la Ciudad" y "Tiro, tiro, tiro, puñalada puñalada".