Me gusta jugar con los mejores: Ramos

"No me atrevo nunca a decir qué debe hacer alguien, desde mi experiencia podría darle un consejo en privado. Me gustaría que siguiera en el PSG porque me gusta jugar con los mejores. Cuando uno toma la decisión de quedarse o irse, es muy personal. No sé lo que tiene en mente Kylian pero marca la diferencia, es muy joven, aquí hay un equipo muy bueno y necesita de los grandes jugadores. Yo puedo aportar mi espíritu ganador y si puedo contagiarle eso habrá sido un éxito", declaró



En las últimas semanas hay reportes desde Francia de que el campeón del mundo no renovará con el PSG para partir muy probablemente hacia el Real Madrid.