El medio del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, aseguró que no se retiró de la Selección Mexicana, solamente pidió no ser llamado a la Copa Oro para poder estar a tope en su nuevo proyecto.

"Yo no me retiré de la selección, decidí tomar esa pausa porque quería prepararme muy bien para lo que me venía. Todo el mundo sabe que aquí (Atlético) era muy importante la pretemporada y yo quería estar a tope para mi nuevo proyecto", dijo Herrera al medio de Dallas, Al Día.

"Entiendo todos los reclamos (de los fanáticos) y todo lo que se dijo, yo también como mexicano quiero lo mejor para la Selección y yo creo que en la Selección nadie es indispensable, también por eso me atreví a tomar esa decisión".

Herrera agregó que no fue una decisión fácil de tomar.

"No fue una decisión fácil, me estaba explotando la cabeza de tanto pensar. Yo sabía que de tomar esta decisión que tomé, podría traer consecuencias o iba a hacer ruido", contó.