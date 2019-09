"Me espiaban": López Obrador

México.

Esta mañana, en conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que lo estaban espiando.

Ante representantes de los medios de comunicación mostró la cámara espía que fue localizada la semana pasada en Palacio Nacional.

Aseguró que la cámara funcionaba hasta el momento en que fue desinstalada.

El dispositivo estaba instalado en una sala en la que el presidente sostuvo encuentros con gobernadores y empresarios.

"No hay nada secreto, no se esconde nada, por eso no le damos mucha importancia a estas acciones, el que se encontró este aparato", dijo.

Mencionó que no se presentará denuncia alguna por el hallazgo.