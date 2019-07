Me entregué a cambio de que dejaran a mi familia: J. Duarte

Ciudad de México.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró este martes que pactó su entrega a cambio de que la administración de Enrique Peña Nieto dejara en paz a su familia.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Duarte de Ochoa aseguró que no lo detuvieron, pues ya había pactado su entrega.

"Yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia", dijo.

Javier Duarte fue gobernador de Veracruz desde 2010 hasta octubre de 2016. Dos semanas antes de terminar su gobierno, Duarte solicitó licencia al cargo y huyó del país a bordo de un helicóptero, el cual era propiedad del estado veracruzano.

Seis meses después, el 15 de abril de 2017, fue detenido en un hotel de lujo ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) a través de Interpol Guatemala, explicó que Duarte de Ochoa fue arrestado en el "área común" o recepción del hotel, que tiene una vista hacia el lago Atitlán y los volcanes.

La PNC dijo que la detención se realizó "en cumplimiento a una orden de captura vigente con miras a extradición a México, por los delitos de crimen organizado y operaciones de recursos de procedencia ilícita, firmado por el juez de primera instancia de turno de Guatemala".

La dependencia de seguridad también difundió un video del momento del arresto y traslado del exgobernador a un vehículo oficial.

Al momento de su detención, era uno de los hombres más buscados del país y la entonces Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.

Duarte fue extraditado el 17 de julio de 2017 y posteriormente preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México.

VIVE FAMILIA EN SITUACIÓN PRECARIA, DICE

"Por supuesto que pacté mi entrega. No me detuvieron, yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia", le dijo ayer por la mañana de martes a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Duarte de Ochoa aseguró que en abril del 2017, "como padre de familia y en aquel momento, como esposo" era lo que tenía que hacer para el bienestar de Karime Macías y de sus hijos.

"Todo mundo piensa que mi familia vive en la opulencia, pero la verdad es que viven en una situación muy precaria. Mi hijo el menor se rompió la clavícula y no tenían dinero para ir al doctor. Están allá por necesidad, por la persecución política", aseguró.

Además, señaló que un exfuncionario de Veracruz, al que no nombró, testificó en contra de su esposa, aunque ya en libertad, dijo que lo obligaron.

"CONFÍO EN LAS NUEVAS AUTORIDADES"

Ante la llegada de nuevos funcionarios a la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte ofreció contribuir con "información valiosa y privilegiada" sobre funcionarios que trabajaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Antes no lo podía hacer porque era como entregarte a tu verdugo", dijo sobre exfuncionarios de la administración pasada, entre ellos, Alberto Elías Beltrán.

ENTREGA CARTA

Duarte entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) un documento, en el que hace oficial su intención de contribuir con "información valiosa y privilegiada" sobre funcionarios que trabajaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Gómez Leyva detalló que Duarte le hizo llegar una copia de la carta que le mandó al fiscal general.

En el documento explica Javier Duarte su situación jurídica y asegura que como exgobernador de Veracruz es "conocedor de diversa información que pudiera considerarse privilegiada y que, de ser el caso, podría ser de utilidad para diversas investigaciones que se encuentra realizando esta Fiscalía".

Duarte de Ochoa fue detenido en abril de 2017 tras ser acusado de "lavado" de dinero.