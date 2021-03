Me dolía el ojo, pero este juego no me lo perdía: "Tecatito" Corona

"El Tecatito" dijo, al término del juego contra la Vechia Signora, que es hora que el Porto piense en cosas grandes, quizá hasta en el título de la Champions League.

"Me golpeé muy fuerte en el juego contra el Gil Vicente, todavía me duele el ojo, me hicieron muchos exámenes y no salió nada, sólo una contusión, pero aún así este juego no me lo iba a perder, son de esos partidos que hay que jugar siempre".

Los Dragones lograron el pase ante los italianos a pesar de que jugaron casi todo el segundo tiempo y los tiempos extra con un hombre menos, debido a la expulsión Mehdi Tarami.

"Con lo que hemos mostrado, creo que es hora de pensar en grandes cosas. Es tiempo de descansar y por qué no, ver hacia el futuro, estamos pensando en el campeonato, en el título de la Champions, en el Porto siempre pensamos así, esa es nuestra tradición".