Me dan mucha pena los mexicanos.- Añez

Cd. de México.

La autoproclamada Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, dijo que le daban pena los mexicanos por la decisión del Gobierno del país de darle asilo al ex Mandatario Evo Morales. "A mí me dan mucha pena los mexicanos, porque de algo de lo que queremos salir, decidieron entrar", dijo Añez en una entrevista concedida a la cadena CNN.

"Ojalá que México no pase lo que hemos pasado". Acusó además Morales de ser un un "estafador" de la democracia en su primera entrevista en el cargo con la cadena CNN. "Don Evo Morales es un estafador de la democracia. Nos ha robado el voto ciudadano y estos son los resultados", agregó Añez. "No contaba con que el fraude del 20 de octubre fuera tan público y descarado".

La boliviana consideró que la decisión del Gobierno de México era equivocada y djo esperaba que no se arrepintieran. "Ojalá que no tengan que lamentarlo como nostros lo estamos lamentando", remató la nueva Presidenta quien recalcó que no era interina, sino constitucional.