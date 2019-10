Me da pena caso Baja California.- AMLO

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que siente pena por la discusión de la ampliación del mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años en el Gobierno de Baja California.

"Yo no estoy involucrado en este asunto, es algo incluso que me produce pena, me da pena, porque no deben estarse discutiendo estos asuntos, hay que respetar lo que establecen la Constitución, las leyes y lo que resuelvan las autoridades", dijo el Mandatario en conferencia matutina.



"No voy a meterme en eso, sea quien sea, no tolero de nadie el que se viole la Constitución, la letra, el espíritu de la Constitución, y soy partidario de la democracia, ese es mi punto de vista".



El Presidente sostuvo el respeto a la autoridad competente sobre el tema.



"Si la autoridad, que es el Tribunal Electoral, resuelve que son dos años, son dos años, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie", indicó.



"Si la autoridad competente resuelve que está bien la decisión del Congreso local, pues eso, pero que sea la autoridad local la que resuelva, la que corresponde".



López Obrador aseguró que los ciudadanos de Baja California están muy politizados y son conscientes de la situación de su Estado.



"Se pueden hacer todos los ejercicios, todo mundo tiene libertad para manifestarse a favor o en contra", indicó sobre la consulta que se realizará este domingo.



"Aquí lo interesante es que debe haber una instancia legal que resuelva, sin presiones de ningún tipo y todos apegarnos a esa decisión, no estar con chicanadas de ningún tipo. Vamos a esperar a que haya una decisión y acatarla, agotar las instancias legales y ya".



Recalcó el derecho de la ciudadanía a expresar su punto de vista a través de la consulta.